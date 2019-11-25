Стало известно о продлении будущей трассы Москва – Казань

Платная автотрасса Москва – Казань в будущем может быть продлена до Владивостока, к 2030 году – до Екатеринбурга, об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», - цитирует Петушенко ТАСС.

По его словам, возможность продления трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития России.

Напомним, строительство трассы Москва – Казань пройдет в четыре этапа, первый начнется во втором полугодии следующего года – с дороги от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Полностью автодорогу построят к 2027 году, она обойдется в 730 млрд рублей. Сообщалось, что в планах присвоить трассе индекс М-12.