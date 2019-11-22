В Казани три девушки в одной квартире отравились угарным газом

Сегодня днем в МЧС поступило сообщение об отравлении трех жительниц Казани угарным газом. Информацию предоставили в городской больнице №7, куда пострадавших госпитализировали с диагнозом "токсическое отравление окисью углерода".

По данным МЧС, отравление произошло около 8 часов утра в квартире дома №55А по улице Ершова. Причину происшествия предстоит установить специалистам.

Главное управление МЧС России по РТ предупреждает: самые распространенные источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печной трубы, а также недостаточная вентиляция могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений.

Недостаточный доступ свежего воздуха также может способствовать скоплению в помещении угарного газа.