«Икра черная, икра красная...»: в Казани мужчину судят за контрабанду деликатеса

В Казани 33-летнего жителя Владивостока Михаила Полозуна будут судить за незаконный оборот ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международным договором РФ.

Как сообщили в Следкоме РТ, в 2018 году мужчина через интернет купил у неизвестного жителя Приморского края 500 граммов икры рыбы калуги, доставил ее в столицу Татарстана и продавал через мессенджеры. При этом гражданин знал, что торгует незаконно добытым ценным биологическим ресурсом.

В августе 2018 года на мужчину вышли сотрудники полиции под видом покупателей. Он продал им икру за 16 тысяч рублей . При аналогичных обстоятельствах он приобрёл и планировал реализовать еще около 9 килограммов икры калуги и амурского осетра. Однако 13 декабря в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Полозун был задержан после реализации 500 граммов черной и килограмма красной икры.

Свою вину житель Владивостока не признал, он находится под подпиской о невыезде, уголовное дело по существу рассмотрит суд.