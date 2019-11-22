В казанском кафе прокомментировали логотип от Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева разработала логотип для нового кафе «Покешная» в Казани. «Не время думать о тоске, когда во рту лежит поке», - сказано в описании к логотипу на сайте студии. Добавим, что он обошелся казанскому кафе в 100 тысяч рублей. По условиям создания экспресс-логотипов от студии итоговый вариант не обсуждается и не меняется.

В соцсетях такое творчество вызвало волну негатива. «Вы что просто через вектор пропустили картинку?» «Это довольно ленивая работа». «Непонятно что написано». «Это новый уровень нечитаемости». Впрочем были и те, кто позитивно оценил логотип.

В самом кафе сегодня рассказали о реакции на логотип от известной студии изданию «ЕдаКазанда». В заведении остались довольны результатом.

«Как видите, резонанс определенный уже есть. На это и был расчет, – рассказал управляющий «Покешной» Филипп Кальченко. – По-другому и быть не могло, так как ни одно заведение общепита в Казани еще не заказывало лого у Лебедева, а во всех остальных сферах - только одна компания. Получили то, что получили. Любая работа, отданная на аутсорсинг, несет определенные риски. Мы были готовы к любому логотипу и планировали оставлять его сразу, еще не зная результата» (агентство веб-моделей – прим. ред.).

Заведение откроет свои двери в середине декабря.

Поке (в переводе «нарезать кубиками») – блюдо гавайской кухни. Сырая рыба, нарезанная кубиками, которую подают или как закуску, или как основное блюдо. Традиционное поке похоже на салат из сырой рыбы – нарезанный и маринованный в соевом соусе тунец, лук, васаби, острый перец и орехи.

А как вам логотип?