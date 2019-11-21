В банке «Открытие» стартовала программа кредитования франчайзингового бизнеса

Программа предусматривает кредитование клиентов малого и среднего бизнеса, которые планируют открыть новый или расширить действующий бизнес на основе франшизы.

В рамках программы возможно финансирование любых видов расходов, предусмотренных договором франчайзинга. При этом вложение собственных средств клиента в проект не является обязательным условием. Залог обязателен только при кредитовании на инвестиционные цели.

Сумма кредитования может составлять до 10 млн рублей, срок кредитования – до 5 лет, ставка – 13% годовых.

Также в банке действует новый «Экспресс-кредит» для клиентов, заинтересованных в кредите на сумму до 5 млн рублей. Такой кредит предоставляется клиенту на основании заявки, заполненной на сайте банка. Решение по кредиту принимается автоматически. Срок «Экспресс-кредита» может составлять до 3 лет, процентная ставка – 13% годовых.

Банк «Открытие» активно поддерживает предпринимателей Татарстана. За 10 месяцев 2019 года банк «Открытие» выдал предпринимателям региона кредитов на 2,5 млрд рублей, наибольшая доля выдач пришлась на третий квартал текущего года. Эксперты банка «Открытие» в РТ связывают это с тем, что банк «Открытие» активно кредитует бизнес совместно с АО «Корпорация «МСП» (за 10 месяцев 2019 года было выдано более 245 млн рублей, по которым корпорация предоставила гарантий на сумму 98 млн рублей).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.