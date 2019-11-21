В Казани в посылке вместо линз для фотоаппарата нашли боевые патроны

Казанский почтовый таможенный пост обнаружил в международной посылке патроны для огнестрельного оружия. При этом судя по сопроводительным документам в отправлении должны были находиться бывшие в употреблении линзы для фотоаппарата Nikon. Отмечается, что посылка прибыла из США.

Всего в отправлении обнаружили три коробки, в первой был австрийский оптический прицел, в двух других 70 патронов американского производства. Экспертиза подтвердила, что они предназначены для огнестрельного оружия.

На данный момент Приволжской оперативной таможней возбуждено уголовное тело по статье 226.1 Уголовного кодекса России – Контрабанда оружия и боеприпасов.