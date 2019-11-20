На заправках Татарстана в дизель добавляли судовое топливо

В Татарстане продолжаются проверки на АЗС. С 28 октября было отобрано более 700 проб дизеля и бензина, и в 16 из них нашли нарушения.

Основным нарушением является превышение уровня серы в топливе, это означает, что в него добавляют судовое и печное топливо, отметил заместитель начальника Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ Шамиль Гумеров.

При этом, как пишет "Татар-информ", чаще всего некачественное топливо находят на небольших заправках, а не на АЗС крупных сетей.