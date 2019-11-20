Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:26, сегодня
BMW вылетел на встречку: в жуткой аварии в Татарстане погибли три человека
22:17, сегодня
«Кругом столько психов»: казанцы обсуждают детей, ехавших в одиночку в автобусе
22:07, сегодня
Итоги заморозков 20 ноября в Казани
21:39, сегодня
На заправках Татарстана в дизель добавляли судовое топливо
20:49, сегодня
«Они ползали, сношались...»: в арендном коттедже в Казани гостей искусали клопы
20:22, сегодня
Мотивирующий проект #всёсама поддержали Ляйсан Утяшева,IOWA,Ян Гэ,Дарья Клишина
19:41, сегодня
«Вы не видите логики?»: перевозчики РТ обратились к замглавы Комитета по тарифам
19:16, сегодня
Андрей Гайдулян спас отца из тюрьмы в новом сезоне ситкома «САШАТАНЯ»!
19:00, сегодня
«Способны выдержать удар камнем»: в казанском парке установят новые фонари
18:48, сегодня
Казанские водители «штурмуют» наркодиспансер перед подорожанием медсправок
17:39, сегодня
В РТ появятся новые виды наказаний за коррупционные преступления
16:24, сегодня
«Детское кресло рядом лежит». Подробности ДТП в Татарстане, унесшего три жизни
15:10, сегодня
Житель Зеленодольска до смерти избил своего товарища
15:00, сегодня
Черная пятница в Билайн: скидки до 90%
14:58, сегодня
Голая женщина в рекламе завода заинтересовала антимонопольщиков Татарстана
14:43, сегодня
Стало известно, когда начнут строить трассу Москва – Казань
14:35, сегодня
Синоптики: завтра в Татарстане похолодает еще сильнее
14:10, сегодня
В Казани задержали «закладчиков», среди которых была девушка-подросток
14:08, сегодня
Из «Бегишево» запустят рейс в Новосибирск
14:06, сегодня
В Зеленодольске бомж осужден за убийство приятеля
13:13, сегодня
В Казани под мостом нашли замерзшего насмерть мужчину
12:41, сегодня
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
12:23, сегодня
В Татарстане за сутки двое мужчин погибли в пожарах
12:12, сегодня
Ароматы ванили. В Татарстане выпустили мороженое к 100-летию Татарской АССР
11:56, сегодня
Пройти медосмотр для зеленодольских водителей станет сложнее
11:55, сегодня
Полиция прокомментировала заявление об обстреле автомобиля в Казани
11:53, сегодня
В Казани прикрыли цех по производству поддельных лекарств
11:22, сегодня
«Только не звоните мне». Казань вошла в число городов-интровертов
11:16, сегодня
На реках и озерах Татарстана будут круглосуточно дежурить спасатели
11:03, сегодня
В Челнах 19-летняя автоледи спровоцировала аварию, в которой пострадал ребенок
10:53, сегодня
В Казани нашли няню для сына онкобольной женщины
10:17, сегодня
Храм в Зеленодольске подожгла психологически нездоровая женщина
10:08, сегодня
В Казани из-за разрыва рельсов встали трамваи
09:07, сегодня
«И дальше будет водить». Скандально известная мать из Челнов ответила хейтерам
09:00, сегодня
Антон Плясунов назначен руководителем фабрики структурных продуктов «Открытия»
08:49, сегодня
Перевозчики Казани сняли видео о продаже автобусов под похоронный марш
08:25, сегодня
Нужно возмездие. Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь
08:04, сегодня
«Комбат-батяня». Расторгуев и Пореченков стали амбассадорами борьбы корэш
21:19, 19.11.2019
В одном из районов Казани временно отключат воду
19:29, 19.11.2019
«День жестянщика»: в Казани столкнулись автобусы, а 4 машины создали пробку
18:56, 19.11.2019
В центре Казани сегодня горело кафе
18:28, 19.11.2019
В Казани будут судить жителя Владивостока за продажу черной икры через интернет
18:00, 19.11.2019
«Теперь бабушки нет». Погибших в ДТП под Лаишево могло быть меньше
17:22, 19.11.2019
В Татарстане дедушка раскроил ледорубом череп незваному гостю
17:21, 19.11.2019
«Только не шокер, пожалуйста!» Prokazan устроили проверку в ТРК «Тандем»
16:52, 19.11.2019
Биологи вывели точную формулу для пересчета возраста собак в человеческие годы
16:42, 19.11.2019
Ничего святого: в Нижнекамске раскрыли кражу в салоне ритуальный услуг
16:29, 19.11.2019
Семья погибшего Ильяса Хасанова поблагодарила всех, кто поддержал их в горе
15:54, 19.11.2019
В трех районах Казани снова отключат свет
15:48, 19.11.2019
В Казани управляющую компанию оштрафовали за незаконное отключение света
15:30, 19.11.2019
Вовсе не унылая пора: как скрасить осенние будни?
15:28, 19.11.2019
«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом
15:08, 19.11.2019
«Бурлило как в кастрюле». В Пензе машина с людьми провалилась в яму с кипятком
14:48, 19.11.2019
В Казани «накрыли» сеть игорных заведений и задержали ее организатора
14:46, 19.11.2019
Доигралась: скандально известную мать из Челнов вызвали на допрос
14:08, 19.11.2019
Труп челнинца пролежал в квартире около двух суток
14:00, 19.11.2019
АДВ оптимизирует влияние ТВ-рекламы на продажи на основе данных Билайн
13:48, 19.11.2019
Бездомные животные - проблема Зеленодольска
13:31, 19.11.2019
В Казани хотят установить еще одно колесо обозрения. Горожане идею не поддержали
13:00, 19.11.2019
В Казани спасатели вытаскивали из раковины собачью лапу
13:00, 19.11.2019
В банке «Открытие» появился аналитик по аграрному сектору
12:11, 19.11.2019
МЧС РТ предупреждает о сильной гололедице в течение дня
11:48, 19.11.2019
У зеленодольца украли телефон, пока он спал
11:39, 19.11.2019
В Казани корью заболели 6 человек. Это втрое больше, чем годом ранее
10:58, 19.11.2019
«Вышла замуж - терпи»: казанские феминистки шокировали статистикой
10:44, 19.11.2019
Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшета
10:41, 19.11.2019
Жителю Казани сожгли машину за то, что он не одолжил ее приятелю
10:26, 19.11.2019
Женщинам сел Зеленодольска выплатят от 50 до 100 тыс. рублей за рождение ребенка
09:59, 19.11.2019
В Татарстане на 75% выросло число коррупционных преступлений
09:41, 19.11.2019
Куда он торопится? Ургант прокомментировал поступок «яжематери» из Челнов
08:54, 19.11.2019
В Казани насмерть сбили мужчину
08:12, 19.11.2019
На ремонт Нижнекамской дамбы выделят 900 млн рублей
17:44, 18.11.2019
В Зеленодольском районе проверили безопасность труда на одном из предприятий
16:51, 18.11.2019
Дети Зеленодольска в одной семье, а значит в одной школе
14:57, 18.11.2019
В Зеленодольске быть безработным не выгодно
14:06, 18.11.2019
Зеленодольцам в декабре отключат электричество
13:51, 18.11.2019
Черный столб дыма поднялся над футбольным стадионом в Нижнекамске
13:19, 18.11.2019
Ради хайпа блогер из Нижнекамска в «Ленте» облил себя пивом и обсыпал мукой
12:54, 18.11.2019
В Елабуге сгорела фура с печеньем
08:34, 18.11.2019
В Челнах водитель сбил 6-летнего мальчика и сам отвез его в больницу
08:15, 18.11.2019
В Челнах под окнами многоэтажки нашли тело женщины
17:37, 17.11.2019
Жителя Нижнекамска оштрафовали за негативное отношение к евреям
16:57, 17.11.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
13:45, 17.11.2019
В Челнах перезахоронили останки людей, найденные при строительстве храма
11:16, 17.11.2019
Житель Челнов из-за потертостей на «Лексусе» судился с автомойкой
09:21, 17.11.2019
Микрофинансовым организациям РТ запретили выдавать кредиты под залог жилья
20:18, 16.11.2019
Насиловал и рубил детей топором: потрошитель из Зеленодольска хочет на свободу
19:33, 16.11.2019
Перелом за переломом. «Хрустальной» девочке из Нижнекамска нужна ваша помощь
15:57, 16.11.2019
В Челнах нашли тело забитого до смерти парня
08:26, 16.11.2019
Сниму порчу, дорого: в Зеленодольске пенсионерка заплатила экстрасенсу 1 миллион
14:30, 14.11.2019
Улицы города Зеленодольска будут приведены в порядок
14:26, 14.11.2019
В зеленодольских селах женщины будут работать меньше
10:03, 14.11.2019
В Зеленодольске подожгли храм Казанской иконы Божьей Матери
21:46, 13.11.2019
В Зеленодольском районе открыли новый туристический маршрут
20:41, 13.11.2019
В Зеленодольске фура врезалась в столб. Потребовалась помощь пожарных
20:58, 12.11.2019
Полицейские Зеленодольска изъяли у инвалида два вида наркотиков
19:13, 12.11.2019
В Зеленодольске мужчина погиб под колесами мусоровоза
19:00, 12.11.2019
В Зеленодольске завод POZIS построит логоцентр. Это поможет снизить расходы
13:14, 12.11.2019
В зеленодольском районе мужчина хотел поймать рыбу, а поймал штраф
12:59, 12.11.2019
Зеленодольский мошенник обхитрил доверчивого продавца в Казани
15:27, 11.11.2019
Зеленодольского пенсионера накажут за хранение суррогатного алкоголя
Фото соцсети

«Они ползали, сношались...»: в арендном коттедже в Казани гостей искусали клопы

Cегодня, 20:49 1405 8 Автор: prokazan.ru

"Слабонервными не смотреть" - так озаглавила видео девушка, которой не повезло нарваться в съемном доме на полчища кусачих насекомых.

Жительница РТ вместе с друзьями сняла коттедж в поселке Озерном, чтобы отметить день рождения. За услуги, как рассказала девушкам в своем Инстаграме, заплатили 8 тысяч рублей. Однако отдых компании омрачили клопы.

"На утро после празднования один из ребят сказал, что его ночью покусали клопы Под матрасами, на которых мы спали, нас ждала просто ужасающая картина: все матрасы буквально кишили клопами. Они ползали, сношались и праздновали очередную сытую ночь. Во всех матрасах!!!" - пишет автор поста.

У одной гостьи началась аллергия, у нее насчитали более 50 укусов. Хозяйка праздника потребовала у администратора вернуть деньги, однако последняя отказалась.

"Пришла администратор, мы потребовали возврата средств. Она сказала, что ничего не решает и позвонила хозяину: «У нас тут ОПЯТЬ СКАНДАЛ из- за КЛОПОВ». То есть все ЗНАЮТ об этой проблеме, но продолжают сдавать дом!!!"  - возмущена девушка.



При этом, как отмечает автор поста, договор с владельцами дома оказался "пустышкой" - в нем не были указаны данные исполнителя. Молодые люди попытались решить вопрос у риэлтора, который нашел дом, от имени хозяина им предложили скидку на следующую аренду.

"Сам хозяин упорно скрывается в паутине многоуровневых ходов и смеётся над людьми, которые платят ему деньги. Мы остались у разбитого корыта. Безнаказанность и клопы процветают. Люди продолжают кормить бессовестных арендодателей и кровососущих тварей" - подытожила пострадавшая.



 

комментарии

Горожанин
1
20 ноября 2019
20:53
А что только вам можно ползать и сношаться после пира т.е пьянки?
Гузал
1
20 ноября 2019
21:07
Сжечь! Раз нет хозяина.
Горожанин
0
20 ноября 2019
21:12
Лучше подкиньте эту новость для первого или второго кана́лов..
Горожанин
0
20 ноября 2019
21:18
Зачем нам фото клопов ? Их все видели . А вот фото хозяина коттеджа , чтоб другие не попались на этот клоповник ,отдав кровные деньги ,это будет польза . Страна должна знать своих героев . Покусан , значит пострадал .
Димас люблю пивас
0
20 ноября 2019
21:25
Мы с Лизой тоже каждый день пьем, ползаем и сношаемся!
Батюшка
0
20 ноября 2019
21:39
Димас люблю пивас привет, давно тебя не слышно было...
Как делишки?
В ответ на комментарий пользователя
Мы с Лизой тоже каждый день пьем, ползаем и сношаемся!
Развернуть
Горожанин
0
20 ноября 2019
21:42
Он, как и все, от строителей стадионов до автобусников, терпит убытки, свои отдает во благо родины. Но с клопами бороться дело нешуточное, их тайно может поддерживать ната. Так шта нужны дополнительные вливания, платите больше.
Димас люблю пивас
0
20 ноября 2019
22:17
Отлично! Сижу дома пью пиво с Лизкой! Сегодня чисто темное!!!
В ответ на комментарий пользователя
Димас люблю пивас привет, давно тебя не слышно было...
Как делишки?
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»