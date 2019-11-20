«Они ползали, сношались...»: в арендном коттедже в Казани гостей искусали клопы

"Слабонервными не смотреть" - так озаглавила видео девушка, которой не повезло нарваться в съемном доме на полчища кусачих насекомых.

Жительница РТ вместе с друзьями сняла коттедж в поселке Озерном, чтобы отметить день рождения. За услуги, как рассказала девушкам в своем Инстаграме, заплатили 8 тысяч рублей. Однако отдых компании омрачили клопы.

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"На утро после празднования один из ребят сказал, что его ночью покусали клопы Под матрасами, на которых мы спали, нас ждала просто ужасающая картина: все матрасы буквально кишили клопами. Они ползали, сношались и праздновали очередную сытую ночь. Во всех матрасах!!!" - пишет автор поста.

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У одной гостьи началась аллергия, у нее насчитали более 50 укусов. Хозяйка праздника потребовала у администратора вернуть деньги, однако последняя отказалась.



"Пришла администратор, мы потребовали возврата средств. Она сказала, что ничего не решает и позвонила хозяину: «У нас тут ОПЯТЬ СКАНДАЛ из- за КЛОПОВ». То есть все ЗНАЮТ об этой проблеме, но продолжают сдавать дом!!!" - возмущена девушка.

При этом, как отмечает автор поста, договор с владельцами дома оказался "пустышкой" - в нем не были указаны данные исполнителя. Молодые люди попытались решить вопрос у риэлтора, который нашел дом, от имени хозяина им предложили скидку на следующую аренду.

"Сам хозяин упорно скрывается в паутине многоуровневых ходов и смеётся над людьми, которые платят ему деньги. Мы остались у разбитого корыта. Безнаказанность и клопы процветают. Люди продолжают кормить бессовестных арендодателей и кровососущих тварей" - подытожила пострадавшая.