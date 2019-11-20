Андрей Гайдулян спас отца из тюрьмы в новом сезоне ситкома «САШАТАНЯ»!

Один из самых популярных ситкомов российского ТВ возвращается на ТНТ. В новых эпизодах сериала «САШАТАНЯ» семья снова будет вместе!

Сильвестр Андреевич выходит на свободу, но остается без копейки. А все потому, что неопытный мини-олигарх Саша Сергеев бездарно распорядился отцовским капиталом и вложил его в очередную криптовалюту. Но ничего, у Сильвестра Сергеева уже есть готовый план возвращения в большой бизнес.

Задумывая проект как спинофф «Универа», продюсеры Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков и Артур Джанибекян вряд ли предполагали, что ситком «САШАТАНЯ» превратится в большую семейную сагу с более 200-ми эпизодами. За шесть лет на ТНТ главные герои столкнулись со всем, что случается в жизни среднестатистической российской семьи: съемное жилье, ипотека, рождение ребенка, детский садик, измены, скандалы и многое другое. Особняком в этой истории стоял только олигарх Сильвестр Сергеев: он уверенно держался в списке «Форбс», ворочал миллионами, постоянно предлагал финансовую помощь сыну и даже не предполагал, что когда-нибудь и сам будет стрелять деньги у Сергеева-младшего.

В новом сезоне ситкома «САШАТАНЯ» Сильвестр Сергеев научится жить с нуля и будет вынужден экономить на всем подряд. Нет, кое-что у олигарха все же осталось — 15 тысяч, правда, не в долларах. Стрельнув у сына еще пятерку, он отправляется в ближайший ТЦ, чтобы сменить футболку, тапки и спортивные штаны на костюм. Надо постепенно возвращаться в бизнес. Теперь Сильвестр Сергеев в стильном «итальянском» костюме-тройке за 5 тысяч рублей, на руке у него «швейцарские» часы еще за три тысячи, еще пара-тройка тысяч уходит на «стильные» ботинки, и остается какая-то мелочь на поминутную аренду водителя с представительским авто.

Для чего ему весь этот маскарад? Просто он собрался предложить своим бывшим друзьям-олигархам очень перспективный стартап. Но как известно — по одежке встречают.

В ситком возвращается Артур Микаэлян или просто Майкл. Он один из немногих героев «Универа», кто регулярно появляется в эпизодах «САШИТАНИ». На сей раз он будет не один, а вместе со своим племянником Гришей, которого заботливый дядюшка трудоустраивает в контору Сергеева. Правда, из всех перспективных навыков, которыми обладает Гриша, по-настоящему полезный только один: Гриша – уверенный пользователь кулера. Но как отказать другу? Придется Саше взять Гришу на работу. Главное, чтобы босс ничего не заподозрил.

Также в новых эпизодах главных героев ждет ремонт детской, Саше предстоит покупка мотоцикла, сестре Тани Кате сдача экзаменов в автошколе, а Сильвестра Андреевича больничные покои, после того как он попробует блюдо, приготовленное Таней. Но совершенно неожиданно пищевое отравление обернется для него счастьем. Каким именно? Узнаем в новом сезоне ситкома «САШАТАНЯ».

«САШАТАНЯ»: Семья снова вместе! С 25 ноября в 20:00 на ТНТ