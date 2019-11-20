Казанские водители «штурмуют» наркодиспансер перед подорожанием медсправок

В пятницу, 22 ноября, в России вступит в силу приказ Минздрава об изменениях в проведении обязательного медосмотра для получения водительских прав. По всей стране водители «штурмуют» поликлиники и наркодиспансеры, чтобы успеть получить справки по старым правилам и прежней цене.

Волна докатилась и до Казани. У городского наркодиспансера сегодня водители и будущие автомобилисты ждали очереди по несколько часов. Очередь перешла на улицу, где люди на морозе стояли больше часа.

«Данный приказ призван в первую очередь для выявления лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и недопущения их к управлению транспортным средством», - пояснили сегодня в Минздраве Татарстана.

В ведомстве уточнили, что по новым правилам медосмотры будут включать определение психоактивных средств в моче и признаков хронического употребления алкоголя в сыворотке крови. Из-за этого вырастет и цена обследования.

В Минздраве считают, что подобные меры станут профилактикой по предотвращению смертности в ДТП.

Добавим, что на сегодняшний день справка психиатра-нарколога стоит 700 рублей. Стоимость нового исследования пока рассчитывается, но по некоторым данным медкомиссия будет стоить от 4 до 7,5 тысяч рублей.

Минздрав успокоил горожан, сообщив, что поводов для давки в наркодиспансере нет, и повышение цен планируется лишь с января следующего года.

Добавим, что такие же очереди сегодня были в Челнах.

Очередь за справкой в Челнах