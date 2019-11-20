Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

10:08, сегодня
В Казани из-за разрыва рельсов встали трамваи
11:22, сегодня
«Только не звоните мне». Казань вошла в число городов-интровертов
11:16, сегодня
На реках и озерах Татарстана будут круглосуточно дежурить спасатели
11:03, сегодня
В Челнах 19-летняя автоледи спровоцировала аварию, в которой пострадал ребенок
10:53, сегодня
В Казани нашли няню для сына онкобольной женщины
10:17, сегодня
Храм в Зеленодольске подожгла психологически нездоровая женщина
09:07, сегодня
«И дальше будет водить». Скандально известная мать из Челнов ответила хейтерам
09:00, сегодня
Антон Плясунов назначен руководителем фабрики структурных продуктов «Открытия»
08:49, сегодня
Перевозчики Казани сняли видео о продаже автобусов под похоронный марш
08:25, сегодня
Нужно возмездие. Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь
08:04, сегодня
«Комбат-батяня». Расторгуев и Пореченков стали амбассадорами борьбы корэш
21:19, 19.11.2019
В одном из районов Казани временно отключат воду
19:29, 19.11.2019
«День жестянщика»: в Казани столкнулись автобусы, а 4 машины создали пробку
18:56, 19.11.2019
В центре Казани сегодня горело кафе
18:28, 19.11.2019
В Казани будут судить жителя Владивостока за продажу черной икры через интернет
18:00, 19.11.2019
«Теперь бабушки нет». Погибших в ДТП под Лаишево могло быть меньше
17:22, 19.11.2019
В Татарстане дедушка раскроил ледорубом череп незваному гостю
17:21, 19.11.2019
«Только не шокер, пожалуйста!» Prokazan устроили проверку в ТРК «Тандем»
16:52, 19.11.2019
Биологи вывели точную формулу для пересчета возраста собак в человеческие годы
16:42, 19.11.2019
Ничего святого: в Нижнекамске раскрыли кражу в салоне ритуальный услуг
16:29, 19.11.2019
Семья погибшего Ильяса Хасанова поблагодарила всех, кто поддержал их в горе
15:54, 19.11.2019
В трех районах Казани снова отключат свет
15:48, 19.11.2019
В Казани управляющую компанию оштрафовали за незаконное отключение света
15:30, 19.11.2019
Вовсе не унылая пора: как скрасить осенние будни?
15:28, 19.11.2019
«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом
15:08, 19.11.2019
«Бурлило как в кастрюле». В Пензе машина с людьми провалилась в яму с кипятком
14:48, 19.11.2019
В Казани «накрыли» сеть игорных заведений и задержали ее организатора
14:46, 19.11.2019
Доигралась: скандально известную мать из Челнов вызвали на допрос
14:08, 19.11.2019
Труп челнинца пролежал в квартире около двух суток
14:00, 19.11.2019
АДВ оптимизирует влияние ТВ-рекламы на продажи на основе данных Билайн
13:48, 19.11.2019
Бездомные животные - проблема Зеленодольска
13:31, 19.11.2019
В Казани хотят установить еще одно колесо обозрения. Горожане идею не поддержали
13:00, 19.11.2019
В Казани спасатели вытаскивали из раковины собачью лапу
13:00, 19.11.2019
В банке «Открытие» появился аналитик по аграрному сектору
12:11, 19.11.2019
МЧС РТ предупреждает о сильной гололедице в течение дня
11:48, 19.11.2019
У зеленодольца украли телефон, пока он спал
11:39, 19.11.2019
В Казани корью заболели 6 человек. Это втрое больше, чем годом ранее
10:58, 19.11.2019
«Вышла замуж - терпи»: казанские феминистки шокировали статистикой
10:44, 19.11.2019
Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшета
10:41, 19.11.2019
Жителю Казани сожгли машину за то, что он не одолжил ее приятелю
10:26, 19.11.2019
Женщинам сел Зеленодольска выплатят от 50 до 100 тыс. рублей за рождение ребенка
09:59, 19.11.2019
В Татарстане на 75% выросло число коррупционных преступлений
09:41, 19.11.2019
Куда он торопится? Ургант прокомментировал поступок «яжематери» из Челнов
08:54, 19.11.2019
В Казани насмерть сбили мужчину
08:40, 19.11.2019
В Татарстане «Газель» разбилась, врезавшись в КамАЗ
08:12, 19.11.2019
На ремонт Нижнекамской дамбы выделят 900 млн рублей
07:55, 19.11.2019
«Спасибо Колумбу, спасибо Петру». В Татарстане появился памятник картошке
07:38, 19.11.2019
В Казани ограничили движение на нескольких улицах
07:29, 19.11.2019
Идет арктический антициклон. Синоптики рассказали, какая погода ждет Татарстан
21:54, 18.11.2019
Тест: сможете ли вы обмануть детектор лжи?
21:29, 18.11.2019
Стала известна расчетная скорость движения на трассе «Казань-Москва»
20:08, 18.11.2019
Таксиста, который в Казани сбил насмерть бабушку, отправили под арест
19:17, 18.11.2019
Водитель казанского автобуса помог найти пропавшего «особенного» ребенка
18:53, 18.11.2019
В Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды
18:20, 18.11.2019
«Рабочий инструмент»: на официальном сайте Казани появились новые сервисы
18:10, 18.11.2019
В Казани задержали мужчину, который устроил стрельбу на Тэцевской
17:44, 18.11.2019
В Зеленодольском районе проверили безопасность труда на одном из предприятий
16:51, 18.11.2019
Дети Зеленодольска в одной семье, а значит в одной школе
15:37, 18.11.2019
В Казани временно отключат вещание 17 телеканалов и радиостанций
15:13, 18.11.2019
Прокуратура заставила казанского чиновника ответить на обращение горожанина
14:57, 18.11.2019
В Зеленодольске быть безработным не выгодно
14:30, 18.11.2019
Фестиваль «Фанфары Казани» стал одним из лучших культурных событий России
14:20, 18.11.2019
Новый фантастический блокбастер «Аванпост» и как его поддержали в Казани
14:06, 18.11.2019
Зеленодольцам в декабре отключат электричество
13:51, 18.11.2019
Черный столб дыма поднялся над футбольным стадионом в Нижнекамске
13:49, 18.11.2019
Синоптики рассказали, сколько в Казани продержится туман
13:19, 18.11.2019
Ради хайпа блогер из Нижнекамска в «Ленте» облил себя пивом и обсыпал мукой
13:06, 18.11.2019
В Казани продлили маршрут одного из трамваев
12:54, 18.11.2019
В Елабуге сгорела фура с печеньем
12:10, 18.11.2019
Одна из казанских компаний задолжала налоговой почти 10 миллионов
12:08, 18.11.2019
Он бросил меня по СМС: «Я подумал и решил. Мы расстаемся». Мои первые отношения
11:38, 18.11.2019
Грязные деньги: жительница Казани отдала гадалке 2,6 млн рублей для снятия порчи
08:34, 18.11.2019
В Челнах водитель сбил 6-летнего мальчика и сам отвез его в больницу
08:15, 18.11.2019
В Челнах под окнами многоэтажки нашли тело женщины
17:37, 17.11.2019
Жителя Нижнекамска оштрафовали за негативное отношение к евреям
16:57, 17.11.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
13:45, 17.11.2019
В Челнах перезахоронили останки людей, найденные при строительстве храма
11:16, 17.11.2019
Житель Челнов из-за потертостей на «Лексусе» судился с автомойкой
09:21, 17.11.2019
Микрофинансовым организациям РТ запретили выдавать кредиты под залог жилья
20:18, 16.11.2019
Насиловал и рубил детей топором: потрошитель из Зеленодольска хочет на свободу
19:33, 16.11.2019
Перелом за переломом. «Хрустальной» девочке из Нижнекамска нужна ваша помощь
15:57, 16.11.2019
В Челнах нашли тело забитого до смерти парня
14:21, 16.11.2019
В Челнах девушка погибла, упав с 20-го этажа
09:12, 16.11.2019
В Челнах водитель сбил 4-летнего мальчика на тротуаре и скрылся
08:26, 16.11.2019
Сниму порчу, дорого: в Зеленодольске пенсионерка заплатила экстрасенсу 1 миллион
13:58, 15.11.2019
В Челнах полиция изъяла из продажи носки с рисунком марихуаны
10:04, 15.11.2019
Из окон валил дым. В Елабуге на пожаре спасли женщину
14:30, 14.11.2019
Улицы города Зеленодольска будут приведены в порядок
14:26, 14.11.2019
В зеленодольских селах женщины будут работать меньше
10:03, 14.11.2019
В Зеленодольске подожгли храм Казанской иконы Божьей Матери
21:46, 13.11.2019
В Зеленодольском районе открыли новый туристический маршрут
20:41, 13.11.2019
В Зеленодольске фура врезалась в столб. Потребовалась помощь пожарных
20:58, 12.11.2019
Полицейские Зеленодольска изъяли у инвалида два вида наркотиков
19:13, 12.11.2019
В Зеленодольске мужчина погиб под колесами мусоровоза
19:00, 12.11.2019
В Зеленодольске завод POZIS построит логоцентр. Это поможет снизить расходы
13:14, 12.11.2019
В зеленодольском районе мужчина хотел поймать рыбу, а поймал штраф
12:59, 12.11.2019
Зеленодольский мошенник обхитрил доверчивого продавца в Казани
15:27, 11.11.2019
Зеленодольского пенсионера накажут за хранение суррогатного алкоголя
15:20, 11.11.2019
Президент РТ принял участие в закладке логоцентров Wildberries и Ozon
15:27, 10.11.2019
Татарстанцы смогут поучаствовать в Переписи населения-2020 через интернет
10:58, 10.11.2019
Грязнее унитаза: Роспотребнадзор рассказал, чем опасны губки для мытья посуды
Фото соцсети

В Казани из-за разрыва рельсов встали трамваи

Cегодня, 10:08 267 0 Автор: prokazan.ru
Движение пообещали оперативно восстановить

Сегодня в социальных сетях казанцы сообщили, что в районе остановки "Глушко" пропали куски рельсов.

"На трамвайных путях на остановке Глушко в сторону проспекта пропал кусок рельса, трамваи встали"
"Вот да , как буд то отгрызли , опять украли что ли ...."
"Мыши съели"
"Партизаны!?? Составы под откос пускают" - выдвигали горожане версии пропажи.

Однако, как пояснили представители транспортных предприятий, кусок рельсов не пропал: их просто разорвало из-за резкого похолодания.

"В связи с погодными условиями (понижением температуры) произошел разрыв соединения трамвайных рельс в районе остановки "Глушко" по направлению в ЖК "Солнечный город". МУП "Метроэлектротранс" сообщает: в ближайшее время трамвайная линия будет восстановлена, маршрут № 5 будет следовать в соответствии с утвержденным графиком."

Напомним, что вчера в Казани из-за резкого похолодания и образования гололедицы произошло столкновение автобусов, а авария с участием четырех легковушек создала пробку около моста Миллениум.

читайте также:

«День жестянщика»: в Казани столкнулись автобусы, а 4 машины создали пробку
Сводка ДТП: в Челнах один водитель скрылся, один пешеход был пьян
В центре Казани сегодня горело кафе
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
«Теперь бабушки нет». Погибших в ДТП под Лаишево могло быть меньше
Жителю Казани сожгли машину за то, что он не одолжил ее приятелю
В Казани насмерть сбили мужчину
Таксиста, который в Казани сбил насмерть бабушку, отправили под арест
Водитель казанского автобуса помог найти пропавшего «особенного» ребенка
В Казани задержали мужчину, который устроил стрельбу на Тэцевской
В Казани продлили маршрут одного из трамваев
«Такие вандалы живут у нас»: в Казани неизвестные разгромили остановку
В одном из казанских дворов сегодня нашли окровавленный труп
В РТ на пожаре пострадала пожилая женщина. У нее обожжены 20% тела
Шесть лет назад в Казани произошла одна из крупнейших авиакатастроф 2013 года
В Казани столб упал на провода и парализовал движение транспорта
В Казани водитель такси изнасиловал спящую пассажирку
В Казани из ночного пожара спасли трех человек
В истерике звал маму: в Казани ребенок оказался заперт на балконе 4 этажа
Герой России назвал авиакатастрофу в Казани следствием продажности Росавиации
В Татарстане мужчину затоптала лошадь, а затем переехала его телегой
Расследование длилось шесть лет: Следком назвал причину авиакатастрофы в Казани
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»