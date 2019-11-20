В Казани из-за разрыва рельсов встали трамваи

Сегодня в социальных сетях казанцы сообщили, что в районе остановки "Глушко" пропали куски рельсов.

"На трамвайных путях на остановке Глушко в сторону проспекта пропал кусок рельса, трамваи встали"

"Вот да , как буд то отгрызли , опять украли что ли ...."

"Мыши съели"

"Партизаны!?? Составы под откос пускают" - выдвигали горожане версии пропажи.

Однако, как пояснили представители транспортных предприятий, кусок рельсов не пропал: их просто разорвало из-за резкого похолодания.

"В связи с погодными условиями (понижением температуры) произошел разрыв соединения трамвайных рельс в районе остановки "Глушко" по направлению в ЖК "Солнечный город". МУП "Метроэлектротранс" сообщает: в ближайшее время трамвайная линия будет восстановлена, маршрут № 5 будет следовать в соответствии с утвержденным графиком."

Напомним, что вчера в Казани из-за резкого похолодания и образования гололедицы произошло столкновение автобусов, а авария с участием четырех легковушек создала пробку около моста Миллениум.