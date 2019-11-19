«День жестянщика»: в Казани столкнулись автобусы, а 4 машины создали пробку

Сегодня в Казани резко похолодало, после дождя, который шел накануне, асфальт превратился в сплошной каток. Горожане заметили на дорогах несколько аварий и поделились ими в соцсетях.

"А вот и последствия наступления в Казани отрицательных температур, и куда уж без «краснобусов». На Павлюхина возле остановки один автобус влетел в зад другому, потому что не вовремя начал тормозить. Результат таков." - пишут горожане.

ДТП с двумя автобусами произошло днем около остановки "Ипподромная". Судя по фотографии, транспортные средства получили повреждения, о пострадавших не сообщается.

Еще одно ДТП с участием четырех машин произошло перед мостом "Миллениум". Здесь, по данным очевидцев, на отбойник занесло "Ладу Калину", в результате чего повреждения получили еще три участника дорожного движения. Из-за массового столкновения на участке дороги образовалась пробка.

"Дорожники говорили будут готовы на 100%а в итоге дождь. Лёд и дтп" - возмущаются в соцсетях казанцы.

Напомним, что завтра в Казани также ожидается гололедица и понижение температуры воздуха: синоптики обещают -11..-16˚, ночью и утром, при прояснении до -17..-22˚; днем термометры покажут -8..-13˚.