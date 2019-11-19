В Казани будут судить жителя Владивостока за продажу черной икры через интернет

33-летнего жителя Владивостока будут судить за торговлю черной икрой через интернет.

Как рассказали в Прокуратуре РТ, в мае 2018 года гражданин незаконно приобрёл добытую в Приморском крае икру диких рыб - калуги и амурского осётра, всего более 9 килограммов продукта. Затем он переслал деликатес на самолете в Казань, где хранил продукт в арендованной квартире и на складе. Продавал икру фигурант дела местным жителям через объявления в мессенджерах. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил более 2,6 миллионов рублей.

Задержали торговца деликатесом в декабре при продаже очередной партии. Свою вину он не признал, в ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.