В Татарстане дедушка раскроил ледорубом череп незваному гостю

В Татарстане вынесли приговор 70-летнему жителю села Нижнее Биишево Заинского района, обвиняемого в убийстве.

В суде установлено, что 28 июля дедушка застал во дворе своего дома по улице Пролетарской подвыпившего односельчанина. Хозяин дома и сам был не трезв.

Чтобы выгнать незваного гостя, он схватил ледоруб и нанес им десять ударов мужчине. Потерпевший скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Сообщается, что гособвинение по делу поддержал лично прокурор Заинска Ринат Каримов. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Заинской прокуратуре сообщили, что пенсионер полностью признал свою вину в суде.