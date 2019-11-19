Идет арктический антициклон. Синоптики рассказали, какая погода ждет Татарстан

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды в республике на ближайшую неделю. Сегодня ночью республика находилась под влиянием холодного атмосферного фронта, а днем попадет под воздействие арктического антициклона.

Сегодня синоптики прогнозируют осадки – дождь и морось, переходящие в мокрый снег и снег. Скорость ветра днем достигнет 17 м/с, а в восточной части Татарстана и вовсе пройдет метель.

Температура воздуха сегодня днем составит от 3 до 8 градусов мороза, в северных районах – до -13. На дорогах образуется гололедица.

В среду и четверг похолодает еще больше, но осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов мороза, днем – -15…-12.

«По предварительному прогнозу морозная погода без осадков сохранится в республике до конца этой недели и в начале следующей», - сообщили в Гидрометцентре Татарстана.