Чак-чак назвали самой вредной сладостью

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова назвала чак-чак в ряду самых вредных сладостей.

«Самые вредные жаренные во фритюре сладости, где высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами», - отметила Зотова в интервью «Аргументам и Фактам».

По ее словам, чтобы определить «вредность» сладости, можно использовать общую формулу – чем сложнее состав, тем вреднее.

На второе место в списке самых вредных десертов Зотова поставила дрожжевые десерты из теста. Тройку антилидеров замыкают шоколадные батончики и торты с большим количеством крема.

«С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты».

Назвала Зотова и безвредные сладости, это мармелад, пастила и зефир (без химических желеобразователей). Также в список безопасных вошел горячий шоколад.