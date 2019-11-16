Подробности ДТП, унесшего 4 жизни в РТ: на встречку вылетела 21-летняя автоледи

За рулем «Лады Гранты», вылетевшей на встречную полосу и столкнувшейся с Volkswagen Polo, была 21-летняя девушка. Ранее сообщалось, что на встречку выехала иномарка.

Подробности страшного ДТП, унесшего четыре жизни, рассказали Prokazan.ru в МВД по республике. Напомним, авария произошла сегодня утром на 69-м километре трассы Казань – Оренбург в Лаишевском районе.

После столкновения «Лада» улетела в кювет. В результате столкновения 57-летний водитель и два пассажира иномарки – 62-летняя и 87-летняя женщины скончались на месте. Погиб 32-летний пассажир отечественной легковушки.

Водитель и 20-летний пассажир «Лады» госпитализированы, выжила также одна пассажирка Volkswagen – 65-летняя женщина.

Очевидцы предполагают, что отечественный автомобиль мог выехать на встречную полосу из-за гололеда и тумана. «Только что там проезжал, до сих пор сильный туман стоит»