«Не дала деньги на водку». В Татарстане парень до смерти избил мать

Шесть лет колонии строго режима получил житель Кайбицкого района республики за убийство родной матери.

Следствием установлено, что 23 октября прошлого года 28-летний мужчина поссорился с матерью в своем доме в селе Эбалаково. Женщина не дала сыну деньги на алкоголь, из-за чего между ними произошел конфликт. Парень избил мать до такой степени, что она скончалась, не дождавшись приезда медиков.

В прокуратуре района сообщили, что мужчина на момент совершения убийства был пьян. «Свою вину он не признал. Приговор в силу еще не вступил», - говорят в ведомстве.