В Татарстане мужчина жестоко избил отца черенком от вил

Три года в колонии строго режима проведет 41-летний житель Тюлячинского района Татарстана, жестоко избивший своего отца.
В суде установлено, что 11 июня этого года мужчина поссорился с отцом во дворе своего дома в деревне Верхние Кибякози. Конфликт местный житель решил уладить силой. Он схватил вилы и черенком избил родственника. Мужчина получил не менее десяти ударов.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Его отцу причинен вред здоровью средней тяжести, сообщили в районной прокуратуре.
комментарии
Но возникает вопрос: а ведь, вроде бы, семейное насилие лилипутинцы "де-криминализовали ", или нет?
Но возникает вопрос: а ведь, вроде бы, семейное насилие лилипутинцы "де-криминализовали ", или нет?
- Придурок, а ты какого президента имеешь ввиду? А лакей? Президента Великого Татарстана, славного парня Дональда Трампа иль плешивого питерского карлика? Нравится карлик - чемодан в зубы и чтоб в 24 часа твоего духу поганого не осталось в Казани!!