В Татарстане мужчина жестоко избил отца черенком от вил

Три года в колонии строго режима проведет 41-летний житель Тюлячинского района Татарстана, жестоко избивший своего отца.

В суде установлено, что 11 июня этого года мужчина поссорился с отцом во дворе своего дома в деревне Верхние Кибякози. Конфликт местный житель решил уладить силой. Он схватил вилы и черенком избил родственника. Мужчина получил не менее десяти ударов.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Его отцу причинен вред здоровью средней тяжести, сообщили в районной прокуратуре.