«Один по встречке, второй через сплошную»: в Казани столкнулись два грузовика

Вчера на пересечение Оренбургского проезда и Фермского шоссе произошла авария с участием сразу двух грузовых машин. Видозапись ДТП опубликовали казанцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что один из "КАМАЗов" пересекает разделительную сплошную полосу, после чего машины врезаются друг в друга. О пострадавших в результате аварии не сообщается, других участников дорожного движения грузовики также не "зацепили". Однако действия водителей вызвали в соцсетях бурное обсуждение. Жители Казани попытались разобраться, кто нарушил правила, попутно награждая участников аварии нелестными эпитетами.

"Каждый день там еду , как в рулетку играю, не припрёт ли какого-нибудь козла развернуться с лысой. встретились 2 героя !!!! "

"Два оленя встретились..."

"там нет поворота на право. Движение прямо для тех кто с горы едет... Так что баран только на тягаче".

У казанцев давно есть претензии и к самому перекрестку улиц:

"Там давно светафор уже пора ставить, очень опасный участок дороги"

"Причём здесь перекрёсток , люди дебилы летят даже не смотрят на знаки. Думают что главная. Лысая гора всегда считалось тяжёлым участком я помню когда на права учился"

"тут перекрёсток не виноват , тут эти сумасшедшие на камазах ,фурах и миксерах задолбали , бессмертные Шумахеры"

"Разделить Отбойником надо проезжую часть так, чтобы все, кто едет со стороны танковой не могли прямо заезжать на "лысую гору", что бы они проезжали в сторону борисково и там разворачивались. Там есть разворот. ДТП прекратится на этом участке"

Не смогли комментаторы разобраться, ехал ли один из грузовиков по встречной полосе:

"Никого не смутило что синяя фура по встречке ехала ?"

"По какой встречки камаз ехал? Там вообще то не одна полоса, он просто сразу перестроился на крайнию левую полосу,он то не виноват, он убедился что троллейбус стоит, легковушка тоже и перестроился, а вот тот кто по двум сплошным *** (ехал) решил что он самый умный, и вот итог"

Пользователи строили предположения и о причинах ДТП:

"Если по человечески....оба не правы....зачем КАМАЗу надо было сразу левый ряд занимать....на это и рассчитывал длиномер,что оба проедут не мешая друг другу"

"возможно тормоза отказали, и ушел на встречу, чтобы не влететь в стоящие пропускающие тачки"

"Это хорошо что два камаза,а вот если б легковая то..."

"сразу видно никогда на рулём грузового не были. Не судите, да не судимы будете. Это вам не следить за уровнем бензина в бензобаке." - написал, по-водимому, коллега столкнувшихся машин.

