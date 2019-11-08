В минувшую субботу в Казани прошла необычная акция к старту сериала «Эпидемия»

«Эпидемия» настигла Казань молниеносно. Днем в центре города жители наблюдали курсирующий забрендированный автобус в стиле постапокалипсиса, который забирал с автобусных остановок группы людей. Все желающие могли попробовать свои силы в уникальном передвижном квесте "Выжить в Эпидемии".

Перед участниками стояла задача спасти солдата от поразившей его болезни при помощи антидота, для этого они должны были пройти испытания и получить код от сейфа, где лежит противоядие. Казанцы легко справились с заданиями и остановили надвигающуюся на город угрозу.

Все участники получили памятные призы, а самые удачливые попали на закрытый предпоказ премьерной серии сериала, который состоялся в одном из кинотеатров города. На площадке их ожидал тематический велком: аниматоры в костюмах санитаров, фотозона в стиле апокалипсиса и угощения. Сериал захватил зрителей с первых минут, и напряжение не отпускало в течении всего показа. По отзывам присутствующих картина впечатлила хорошей игрой актеров и неизбитым сюжетом, так как в ней нет никаких фантастических тварей. Есть вирус и он убивает, а инстинкты человека к выживанию толкают людей к зверским поступкам.

Сериал «Эпидемия» — экранизация мирового книжного бестселлера Яны Вагнер «Вонгозеро» от режиссера Павла Костомарова. Сюжет сериала рассказывает об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни. Все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародеров, а те, кто еще вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить.

Не пропусти премьеру постапокалиптической драмы «Эпидемия» на онлайн-платформе PREMIER 14 ноября.