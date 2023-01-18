Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном темпе подготовить в республике убежища и системы оповещения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить в республике убежища и системы оповещения. Как отметил глава региона, сейчас такое время, что важно быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить жителям безопасность.

"Нам кажется, что система оповещения несет дежурный характер. А нынешние условия говорят нам о том, что она очень важна. Все должно быть готово и работу по подготовке нужно ускорить", — сказал он.

Еще до новгодних каникул в Казани были проверены 4400 подвалов, которые могут служить убежищами для населения.

В Татарстане, как и по всей России, инвентаризируют бомбоубежища и наводят в них порядок. Их приводят в "боевую" готовность.

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