Татарская лига КВН: «Просим не спекулировать на трагедии»

Неизвестные пытаются спекулировать на смерти Фариды Таштабановой и собирают средства якобы на оказание помощи семье погибшей и двум пострадавшим в аварии.

«Сообщаем о том, что все сторонние сборы не гарантируют адресной помощи! Вся достоверная информация находится только на наших официальных ресурсах», - сообщили в Татарской лиге КВН.

На помощь семье погибшей и пострадавших собрано 110 000 рублей, средства уже передали родственникам.

Напомним, основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в аварии в пятницу, 8 ноября. Группа организаторов возвращалась с полуфинальной игры. Двое из них находятся в реанимации, один в коме.