Прокуратура заставила жителя РТ заплатить за лечение погибшего товарища

В РТ прокуратура заставила мужчину, по вине которого погиб его товарищ, оплатить лечение пострадавшего. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Прошлым летом нетрезвый гражданин не справился с управлением машиной и съехал в кювет. В результате аварии пассажир автомобиля получил травмы, от которых скончался спустя две недели. Все это время потерпевшему за счет средств обязательного медицинского страхования оказывали помощь в Сабинской центральной районной больнице и Республиканской клинической больнице Минздрава РТ. Сумма расходов составила более 250 тысяч рублей.

"По закону расходы, осуществленные страховой медицинской организацией, на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица", - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура Сабинского района обратилась в суд с заявлением о взыскании с водителя средств, затраченных на лечение потерпевшего. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме.