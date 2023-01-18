Казанскую блогершу Алису Муталлапову "Шиламку" обвинили в крупном мошенничестве на 25 миллионов

Блогера из Казани, визажиста и модель Алису Муталлапову, более известную в Сети как "Шиламка", обвиняют в крупном мошенничестве на 25 миллионов рублей. В своем блоге девушка публиковала объявления о продаже гаджетов Apple по доступным ценам. При этом заявляла, что товар доставляет "проверенный поставщик" прямо из Арабских Эмиратов.

Еще осенью товары приходили покупателям, это следует из благодарственных отзывов, которые, впрочем, Шиламка публиковала сама. Но новейшие модели приобрести модель не успела - несколько дней назад Алиса опубликовала ряд сторис, в котором рассказала, что партнёр не берет трубки и не выходит на связь.

Девушка говорит, что ей и ее семье массово угрожают и требуют, чтобы та "расплатилась со своего кармана". И в то же время в сети появились скриншоты о получении денег от нее.

Если ситуация в ближайшее время не урегулируется полностью, то по статье о мошенничестве в особо крупном размере Алисе Муталлаповой и "поставщику", если таковой найдется, может грозить до 10 лет лишения свободы, пишет KazanFirst.

Ранее мы сообщали, что в Казани нашли обглоданные останки человека: они могут принадлежать пропавшему участнику "Гонки героев".