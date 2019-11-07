В Казани за хищение бюджетных денег осуждены сразу 23 человека

8 ноября Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в крупном и особо крупном размере сразу 23 фигурантам уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На скамье подсудимых оказался Хайдар Халиуллин - бывший глава ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, его супруга, бухгалтер и 20 предпринимателей. Установлено, что с 2013 по 2016 годы Халиуллин создавал подставные фирмы, которые могли участвовать в программе "Лизинг-грант" и перечислял на их счета деньги, которые затем забирал себе. Всего таким образом из бюджета было похищено более 20 миллионов рублей.

Главному фигуранту дела назначено наказание в виде 7 лет колонии, его супруге - 6, а бухгалтеру - 4 годы лишения свободы. Добавим, что 12 человек из 23 получили условный срок.