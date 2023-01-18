Казанский Отелло: мужчина, который пытался убить экс-супругу, оказался непьющим и вполне вменяемым

В Приволжском районном суде Казани рассматривается дело о похищениии попытке убийства 42-летней жительницы Казани. Следователи считают, что расправиться с ней собирался бывший муж, который и после развода сильно ревновал ее, а потому решил поступить как герой драмы Шекспира - задушить неверную.

Жертву спас случайный прохожий.

Все случилось весной прошлого года. 48-летний Владислав Бурков несколько месяцев следил за бывшей.

Рано утром он на своей "Калине" подкараулил экс-супругу, которая вышла на работу в больницу. Он затолкал ее в авто, оглушил двумя ударами по голове деревянным бруском повез на пустырь в районе улиц Ботанической и Хади Такташа.

Там мужчина достал заранее приготовленный провод и прямо в салоне машины попытался задушить экс-супругу. Женщина отчаянно сопротивлялась, ей дважды удалось порвать провод, но Бурков продолжал душить ее обрывками, а затем просто руками. Жертва уже начала терять сознание, когда ее спас случайный прохожий.

В суде установлено, что Бурков не пил, был уравновешенным и не проявлял агрессии к окружающим, пишет "Вечерняя Казань". Ссоры в семье начались только после того, как супруг остался без работы.

Сама потерпевшая призналась, что до сих пор не понимает, за что бывший муж пытался ее убить.

Эксперты-психиатры признали мужчину вменяемым. 31 января ему предоставят право выступить с последним словом перед вынесением приговора.

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