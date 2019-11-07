В Корстоне откроется огромный FoodMall из 55 кафе и ресторанов

Площадь гастрономического проекта предполагает 2000 м2, где будут представлены 55 кафе и ресторанов. Планируется сотрудничество не только с местными ресторанами, но и с будущими партнерами из других регионов, включая Москву.

В конце презентации Анатолий Кузнецов отвечал на многочисленные вопросы потенциальных партнеров и рассказал, что ГРК “Korston” располагает 1000-й парковочных мест и без проблем осилит наплыв посетителей “FoodMall”.

На презентации проекта собрались потенциальные партнеры, среди которых известные рестораторы - Айрат Гарипов, Айдар Булатов, Константин Иванов и другие.

Шеф-повар ресторана «Sebb’s Raw & Fire» из московского фуд-молла «Депо» Иван Фомин рассказал, что нужно делать, чтобы ваш корнер был успешен на фуд-молле.

Наша землячка Лейсан Сафиуллина рассказала о попытках в «Депо» с татарской кулинарией в качестве партнера и о том, какой непростой опыт она получила.

Также проект FoodMall Korston поддержали своим присутствием и напутственной речью президент ассоциации отельеров и рестораторов РТ Зуфар Гаязов и директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Официальное открытие запланировано на 14 февраля 2020 года.

Если вы хотите стать партнером нового проекта – оставляйте заявку на сайте.