Стала известна цена железнодорожных билетов в Крым

В Минтрансе РФ выбрали перевозчика, поезда которого будут ходить на полуостров. Известно, что это частная компания "Гранд Сервис Экспресс; организация сама выступила с инициативой, говорят в ведомстве. Она специализируется на перевозках повышенной комфортности.

"Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив" - сообщает пресс-служба Минтранса.

Минимальная стоимость проезда из Москвы составит 2900, из Санкт-Петербурга - 3500 рублей. Время в пути из столицы - 33 часа, из Петербурга - 43,5. Первый рейс намечен на 23 декабря, пишут "Ведомости" со ссылкой на компанию-перевозчика.