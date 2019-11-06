Суд запретил подростку из Казани самостоятельно тратить деньги

Жительница Казани потребовала у суда лишить ее 16-летнего сына права самостоятельно распоряжаться деньгами и совершать сделки. Причиной такого пожелания матери стало психическое расстройство ребенка, сообщают в прокуратуре.

Суд первой инстанции удовлетворил иск матери, однако Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел апелляционное представление прокурора на решение районного суда. Согласно закону, ограничить право несовершеннолетнего на сделки невозможно. В связи с этим Верховный суд Республики Татарстан по представлению прокурора изменил решение районного суда, исключив из него формулировку об ограничении несовершеннолетнего права на совершение различного рода сделок.

Таким образом, до 18 лет несовершеннолетний не сможет по своему усмотрению только тратить заработок, стипендию и другие доходы.