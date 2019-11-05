Казанские рецидивисты смогли украсть 87 метров ЖД рельсов, но их поймали

Представители транспортной компании обратились с заявлением в полицию, из-за кражи 87 метров железнодорожных рельсов с территории грузового двора станции Вахитово.



Правоохранителям удалось в кротчайшие сроки установить и задержать автомобиль преступников. На момент задержания в кузове машины обнаружили отрезки рельсов. Позже стало известно, что кража осуществлялась группой лиц из четырех ранее судимых человек. Ущерб от действий злоумышленников составил 55000 рублей

Всех подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".