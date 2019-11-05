«Скажите горячо!»: Казанцев ждёт аномально тёплый ноябрь

Профессор КФУ Юрий Переведенцев, более чем на 80% уверен в своих прогнозах и обещает аномально тёплый ноябрь.



Как отмечает сам эксперт, минувший октябрь дал показатели которые выше среднегодовой нормы. С начала 2019 года температура в Татарстане была выше нормы, исключением стал июль и август. Что касается снега, то по прогнозу он выпадет примерно с 19-21 ноября, тем самым это будет свидетельствовать о сдвиге от стандартного графика наступления зимы в регионе.