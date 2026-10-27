Врач объяснила, как вовремя распознать инсульт и спасти человека

Своевременное распознавание признаков инсульта и быстрое обращение за медицинской помощью могут спасти человеку жизнь и снизить вероятность тяжелых последствий. При остром нарушении мозгового кровообращения счет идет буквально на минуты, поэтому знать основные симптомы опасного состояния необходимо каждому. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением Зеленодольской центральной районной больницы Дилнисо Ходжаева. Сведения о работе подразделения представлены на официальном сайте Зеленодольской ЦРБ, пишет ПроКазань.

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, специалист объяснила, какие изменения в состоянии человека должны насторожить окружающих и как правильно действовать до прибытия медиков.

По словам Ходжаевой, первыми заметить признаки заболевания чаще всего могут родственники или другие люди, находящиеся рядом с пострадавшим. Именно от их реакции нередко зависит, насколько быстро пациент получит необходимое лечение.

При инсульте нарушается кровоснабжение головного мозга, вследствие чего нервные клетки начинают испытывать недостаток кислорода. Чем дольше сохраняется такое состояние, тем выше риск необратимых повреждений, тяжелых неврологических нарушений и смерти.

Врач подчеркнула, что последствия заболевания отражаются не только на самом пациенте, но и на его семье. При серьезных нарушениях двигательных и других функций человеку может потребоваться длительный уход и помощь близких.

Отдельное внимание невролог обратила на возраст пациентов. По ее наблюдениям, инсульт все чаще диагностируют не только у пожилых людей, но и у граждан в возрасте 40–45 лет, а иногда и моложе.

Среди обстоятельств, способствующих развитию заболевания, специалист назвала курение, употребление алкоголя, постоянное нервное напряжение, чрезмерное увлечение энергетическими напитками и наличие своевременно не выявленных болезней.

Распознать возможный инсульт помогает простая проверка, основанная на оценке улыбки, речи и способности поднимать руки.

Прежде всего, человека необходимо попросить улыбнуться. Если одна сторона лица остается неподвижной, а угол рта опускается, это может свидетельствовать об остром нарушении мозгового кровообращения.

Затем следует предложить пострадавшему одновременно поднять обе руки и удерживать их несколько секунд. При инсульте одна конечность может подниматься медленнее другой, опускаться или совсем не двигаться.

Еще один важный признак — внезапное изменение речи. Человеку можно предложить произнести короткое предложение. Насторожить должны невнятное произношение, затруднения при подборе слов или неспособность понять обращенную к нему просьбу.

При обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. Ждать появления дополнительных признаков или самостоятельного улучшения состояния нельзя.

Инсульт также может сопровождаться неожиданной слабостью в ноге, нарушением зрения, потерей равновесия, сильным головокружением, расстройством координации движений и внезапной интенсивной головной болью.

До приезда медицинской бригады необходимо обеспечить пострадавшему покой и помочь принять безопасное удобное положение, слегка приподняв голову и плечи. Нельзя разрешать человеку вставать, самостоятельно ходить или пытаться добраться до больницы без согласования с экстренной службой.

Если у больного начинается рвота, его следует осторожно повернуть на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. В помещении желательно обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть тесный воротник и ослабить ремень.

Особенно важно не давать пострадавшему пищу, воду и какие-либо лекарственные препараты до осмотра врачом. При инсульте может нарушаться глотание, из-за чего жидкость или таблетки способны попасть в дыхательные пути.

До прибытия скорой помощи следует наблюдать за дыханием и сознанием человека. Медикам необходимо сообщить, когда появились первые симптомы заболевания.

Дилнисо Ходжаева подчеркнула, что при инсульте чрезвычайно важна скорость оказания специализированной помощи. Головной мозг нуждается в непрерывном поступлении кислорода и питательных веществ, а прекращение нормального кровоснабжения приводит к быстрому повреждению нервных клеток.

Именно поэтому в медицине используется выражение «время — мозг». Чем раньше пациент окажется в специализированном стационаре, тем больше возможностей у врачей применить необходимые методы лечения и ограничить последствия заболевания.

Неврологическое отделение Зеленодольской центральной районной больницы оказывает экстренную медицинскую помощь круглосуточно. Оно рассчитано на 45 мест, из которых девять предназначены для реанимации и интенсивной терапии, а еще 36 — для неврологических пациентов.

Реанимационные палаты размещены в отдельном блоке. Помощь больным оказывают специалисты разных направлений, включая неврологов, кардиологов, эндокринологов, физиотерапевтов, врачей лечебной физкультуры, психологов и логопедов.

Медицинское подразделение принимает пациентов не только из Зеленодольска и Зеленодольского района, но и из Верхнеуслонского района Татарстана.

После перенесенного инсульта важную роль играет восстановление утраченных функций. Родственникам рекомендуется помогать человеку выполнять назначения врачей, контролировать прием лекарственных препаратов и создавать безопасные условия для повседневной жизни.

При этом специалист советует не выполнять за пациента все действия, с которыми он способен справляться самостоятельно. Посильная активность необходима для восстановления навыков, а чрезмерная опека может ограничивать самостоятельность человека.

Не менее важно следить за эмоциональным состоянием больного и помнить о собственном здоровье, поскольку уход за перенесшим инсульт родственником может потребовать значительных физических и психологических усилий.

Врач также напомнила о профилактике заболевания. Для снижения риска первого инсульта необходимо придерживаться здорового образа жизни, контролировать артериальное давление, своевременно выявлять и лечить сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Особое значение имеют диагностика нарушений сердечного ритма и предупреждение образования тромбов. При определенных заболеваниях врач может назначить препараты, снижающие свертываемость крови. Самостоятельно принимать такие лекарства нельзя.

Кроме того, профилактические мероприятия предусматривают выявление опасных сужений крупных артерий, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга.

Людям, уже перенесшим инсульт или транзиторную ишемическую атаку, необходима вторичная профилактика. Она направлена на предупреждение повторного нарушения мозгового кровообращения и включает регулярное медицинское наблюдение, лечение сопутствующих заболеваний и соблюдение индивидуальных рекомендаций специалистов.

Дилнисо Ходжаева подчеркнула, что знание первых признаков инсульта и своевременный вызов скорой помощи способны существенно повлиять на дальнейшую судьбу пациента. При подозрении на заболевание нельзя терять время, поскольку промедление увеличивает опасность тяжелых осложнений.

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