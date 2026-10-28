Беспилотники станут главной темой Kazan Digital Week 2026
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Беспилотные технологии займут центральное место на форуме Kazan Digital Week 2026. Организаторы планируют представить полный спектр автономных решений, охватывающих воздушную, наземную и водную среду. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Академии наук Татарстана, сопредседатель оргкомитета форума Рифкат Минниханов.
Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем готовит масштабную экспозицию, где ключевым элементом станет воздушная стихия: от производства до испытаний и демонстраций аппаратов. КАМАЗ покажет технологии автономного управления и взаимодействия автомобиля с инфраструктурой. Казанский федеральный университет представит ретрофит-комплекты, превращающие обычные машины в автономные с помощью LLM-омниагентов, а КНИТУ-КАИ продемонстрирует научную базу беспилотного транспорта и мультисредные аппараты.
Отдельное направление посвятят аграрным дронам и наземной автономности в сельском хозяйстве. Университет Иннополис представит цифровые двойники беспилотников. Практический аспект применения дронов и искусственного интеллекта в государственном контроле и надзоре также войдет в программу форума.
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