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В России 64% кадровиков отказались доверять ИИ подбор сотрудников

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские кадровики стали значительно чаще обращаться к искусственному интеллекту, однако доверять нейросетям самостоятельный выбор сотрудников пока не готовы. За последний год использование ИИ в подборе персонала выросло более чем вдвое, но одновременно увеличилось число специалистов, выступающих против передачи ему кадровых решений. Об этом свидетельствует исследование SuperJob, опубликованное 28 октября 2026 года, сообщает «ПроГород59».

По данным аналитиков, в 2026 году нейросети используют 23% специалистов по подбору персонала. Еще год назад показатель составлял 11%, а в 2023 году — всего 2%.

Чаще всего искусственному интеллекту поручают подготовку текстов вакансий и материалов для карьерных разделов корпоративных сайтов. Кроме того, нейросети помогают анализировать рынок труда, собирать сведения о зарплатах, составлять планы собеседований и готовить отчеты.

При этом большинство работодателей не считают технологии достаточно надежными для самостоятельной оценки кандидатов.

Полностью передать нейросетям подбор сотрудников готовы менее 1% опрошенных. В 2025 году такую возможность допускали 3% представителей кадровых служб.

Частичное использование ИИ при найме поддерживают 25% респондентов против 27% годом ранее. В первую очередь речь идет о предварительном рассмотрении резюме и подготовке аналитических материалов.

Одновременно заметно выросло число противников автоматизации кадровых решений. Если в 2025 году доверять искусственному интеллекту подбор персонала не хотели 49% специалистов, то в 2026-м их доля достигла 64%.

Главная причина осторожности связана с качеством оценки соискателей. По мнению кадровиков, нейросети пока не всегда способны правильно определить профессиональный уровень кандидата и его соответствие требованиям вакансии.

Таким образом, работодатели охотно используют ИИ для выполнения отдельных задач, но окончательное решение о приеме человека на работу предпочитают принимать самостоятельно.

Исследование также показало рост популярности автоматизированных программ для общения с кандидатами. За год доля специалистов, использующих такие инструменты, увеличилась с 21% до 26%.

Опрос SuperJob проводился с 22 сентября по 7 октября 2026 года. В нем участвовали 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из 203 населенных пунктов России.

Результаты исследования показывают, что искусственный интеллект постепенно становится привычным помощником рекрутеров. Однако расширение его применения пока не сопровождается ростом доверия к автоматическому принятию решений о трудоустройстве.

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