Работодатели в России стали чаще требовать конкретные навыки

Российские компании стали чаще искать сотрудников с конкретными профессиональными умениями, а не просто набором положительных личных качеств. При этом ответственность, внимательность и способность вести деловое общение остаются востребованными. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, изучив вакансии и резюме за 2022–2026 годы, сообщает «ПроГород59».

За четыре года доля упоминаний технических навыков среди тысячи наиболее распространенных компетенций в вакансиях выросла с 3,5% до 7,7%. Операционные умения стали встречаться чаще — их показатель увеличился с 8,4% до 11,6%.

Повысился интерес и к работе с клиентами. Доля таких требований выросла с 10,8% до 13,5%.

Одновременно относительная частота упоминания гибких навыков сократилась с 26,3% до 19,3%. Однако это не означает, что работодатели перестали ценить личные качества сотрудников.

Например, требование внимательности к деталям стало встречаться более чем втрое чаще: его доля увеличилась с 0,49% до 1,54%. Ответственность укрепила позиции с 0,40% до 0,98%, а деловое общение — с 1,54% до 2,25%.

Заметно выросло и число упоминаний пунктуальности — с 0,06% до 0,33%. Способность обучаться и развиваться стала фигурировать в вакансиях чаще: показатель поднялся с 0,81% до 1,39%.

При этом некоторые привычные требования потеряли прежнюю долю. Командная работа сократилась с 6,44% до 1,92%, грамотная речь — с 4,38% до 1,20%, а многозадачность — с 0,86% до 0,14%.

Аналитики также обнаружили различия между ожиданиями работодателей и тем, что соискатели пишут о себе.

Так, командная работа упоминается в вакансиях почти втрое чаще, чем в резюме: 1,92% против 0,69%. Грамотная речь также заметно чаще встречается среди требований компаний — 1,20% против 0,50%.

Зато кандидаты активнее подчеркивают готовность учиться. Доля этого навыка в резюме составляет 2,57%, тогда как в вакансиях — 1,39%.

Руководитель направления «Карьера и Навыки» hh.ru Марина Дорохова объяснила изменения высоким спросом на сотрудников рабочих и массовых профессий. В таких сферах работодателям особенно важно понимать, какие конкретные задачи способен выполнять кандидат.

Эксперт рекомендует соискателям не ограничиваться перечислением качеств вроде ответственности и коммуникабельности. Лучше приводить примеры того, как эти умения помогали решать рабочие задачи.

Отдельно специалисты изучили ситуацию в регионах. В Приволжском федеральном округе за январь–сентябрь 2026 года на гибкие навыки пришлось 18,6% упоминаний.

Чаще всего работодатели Поволжья выделяли деловое общение — 2,23%. Далее следовали командная работа с показателем 1,92% и внимательность к деталям — 1,70%.

Последний навык стал особенностью региона: в других федеральных округах он не вошел в тройку наиболее распространенных гибких компетенций.

В Татарстане требования компаний в целом соответствуют тенденциям Приволжского округа. Работодатели также обращают внимание на деловое общение, взаимодействие с коллегами и аккуратность при выполнении задач.

Авторы исследования подчеркивают, что приведенные показатели отражают частоту упоминания навыков, а не долю компаний, которым они необходимы. Поэтому снижение отдельных значений не означает, что соответствующие умения перестали быть важными.

Главный вывод исследования заключается в том, что работодатели стали точнее описывать профессиональные требования. Соискателям, в свою очередь, полезно показывать в резюме не только личные качества, но и конкретные результаты своей работы.

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