Тепло в Татарстане задержится: синоптики рассказали о погоде до конца октября

В Казани обновился температурный рекорд: накануне метеостанция «Казань-Опорная» зафиксировала +12,1 градуса. Как сообщили в Гидрометцентре республики, это уже пятый подобный рекорд с начала октября, а прежнее достижение 2019 года было повторено.

Синоптики обещают, что солнечная и сухая погода сохранится в Татарстане до конца месяца. Причиной этому стал обширный антициклон, который будет защищать регион от дождливых циклонов в ближайшие три дня.

Ночью столбики термометров могут опускаться до -8 градусов, однако днем воздух прогреется до +14 градусов. Таким образом, жители республики смогут насладиться аномально теплой осенью еще как минимум несколько дней.