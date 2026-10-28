Тепло в Татарстане задержится: синоптики рассказали о погоде до конца октября
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В Казани обновился температурный рекорд: накануне метеостанция «Казань-Опорная» зафиксировала +12,1 градуса. Как сообщили в Гидрометцентре республики, это уже пятый подобный рекорд с начала октября, а прежнее достижение 2019 года было повторено.
Синоптики обещают, что солнечная и сухая погода сохранится в Татарстане до конца месяца. Причиной этому стал обширный антициклон, который будет защищать регион от дождливых циклонов в ближайшие три дня.
Ночью столбики термометров могут опускаться до -8 градусов, однако днем воздух прогреется до +14 градусов. Таким образом, жители республики смогут насладиться аномально теплой осенью еще как минимум несколько дней.
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