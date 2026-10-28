Не один, а несколько: в Госдуме захотели расширить право на пересдачу ЕГЭ

В России могут изменить правила повторной сдачи единого государственного экзамена, предоставив выпускникам возможность улучшать результаты сразу по нескольким дисциплинам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы. Одним из его авторов стал депутат от Татарстана Амир Хамитов, представляющий партию «Новые люди». Инициатива предусматривает расширение действующего механизма пересдачи, сообщает ПроКазань.

В настоящее время российские одиннадцатиклассники имеют право повторно сдать в специально отведенные дни только один предмет ЕГЭ по собственному выбору. Однако при поступлении в высшие учебные заведения учитываются результаты нескольких экзаменов. Поэтому недостаточное количество баллов сразу по двум профильным дисциплинам может помешать абитуриенту поступить на желаемое направление подготовки.

Авторы законодательной инициативы предлагают предоставить школьникам право однократно пересдавать два или более экзамена, которые они уже сдавали в текущем году. Соответствующее положение планируется закрепить непосредственно в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

Для практической реализации изменений также потребуется скорректировать действующие правила государственной итоговой аттестации.

Необходимость пересмотра существующего порядка депутаты объясняют тем, что даже хорошо подготовленные выпускники не всегда способны продемонстрировать свои знания в полном объеме. На экзаменационные результаты могут повлиять сильное волнение, плохое самочувствие, накопившаяся усталость и другие обстоятельства.

Если школьник получает недостаточно высокие баллы по нескольким предметам, сегодня он вынужден самостоятельно определять, какой именно экзамен стоит пересдать. При этом первоначальные результаты по остальным дисциплинам сохраняются, даже если они оказались ниже ожидаемых.

Амир Хамитов подчеркнул, что единый государственный экзамен имеет большое значение для дальнейшего образовательного пути выпускников. За полученными баллами стоят многолетняя подготовка, усилия педагогов и родителей, а также планы на получение будущей профессии.

По мнению парламентария, неудачное выступление на нескольких экзаменах не должно лишать школьника возможности поступить в выбранный университет. Дополнительные попытки позволят учащимся подтвердить фактический уровень подготовки и исправить результаты, на которые повлияли неблагоприятные обстоятельства.

В подтверждение востребованности действующего порядка пересдачи инициаторы законопроекта приводят статистику предыдущих лет.

В 2024 году возможностью повторно пройти испытание по одному из предметов воспользовались около 105 тысяч выпускников. Улучшить первоначальные результаты удалось примерно 73% участников.

В следующем году число школьников, решивших пересдать экзамен, увеличилось до 135,5 тысячи человек. При этом более 77% из них получили более высокие баллы по сравнению с первой попыткой.

По оценке авторов инициативы, приведенные показатели свидетельствуют о востребованности дополнительной возможности продемонстрировать знания. Вместе с тем ограничение пересдачи одним предметом не позволяет в полной мере помочь выпускникам, которые столкнулись с трудностями сразу на нескольких экзаменах.

Особую актуальность предлагаемые изменения имеют для школьников Татарстана, которые ежегодно выбирают для продолжения образования не только республиканские университеты, но и высшие учебные заведения других регионов страны.

При поступлении на технические, медицинские и другие востребованные направления подготовки существенное значение имеют баллы сразу по нескольким профильным дисциплинам. Даже небольшая разница в итоговых результатах способна повлиять на прохождение конкурсного отбора.

Амир Хамитов отметил, что расширение права на пересдачу не предполагает смягчения экзаменационных требований или снижения уровня проверки знаний. Выпускникам по-прежнему придется самостоятельно выполнять задания и подтверждать свою подготовку.

Речь идет исключительно о предоставлении дополнительной возможности исправить неудовлетворительный для самого школьника результат, если первоначальная попытка оказалась неудачной из-за волнения или других факторов.

Депутат также обратил внимание на психологическую нагрузку, с которой сталкиваются старшеклассники и их семьи во время экзаменационной кампании. По его мнению, возможность повторно сдать несколько дисциплин поможет уменьшить переживания и позволит абитуриентам увереннее планировать поступление.

Парламентарий считает, что главной задачей ЕГЭ должна оставаться объективная оценка полученных знаний, а не проверка способности выпускников справляться с эмоциональным напряжением.

Между тем законопроект пока не принят. Правительство России не поддержало предложенные изменения, указав, что расширение числа пересдаваемых предметов может существенно увеличить продолжительность экзаменационного периода и потребовать переноса сроков приема документов и зачисления в университеты.

Таким образом, до возможного принятия поправок сохраняется действующее правило, позволяющее выпускникам по собственному желанию пересдать в дополнительные дни только один предмет ЕГЭ.

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