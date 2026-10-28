Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Россиянам рассказали, в какие месяцы 2027 года лучше уходить в отпуск, чтобы избежать значительного сокращения доходов. Наиболее выгодными периодами для отдыха станут апрель, март, июль, август, сентябрь и декабрь. А вот январский отпуск может привести к самым заметным финансовым потерям. Об этом сообщили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав производственный календарь на следующий год, пишет ПроКазань.

Эксперты рассчитали финансовую привлекательность каждого месяца для сотрудников, которые получают фиксированный оклад и работают пять дней в неделю при стандартной продолжительности рабочего времени 40 часов.

Главным критерием оценки стало количество рабочих дней. Чем их больше, тем меньше вероятность заметного снижения месячного дохода при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Согласно расчетам, в 2027 году наиболее подходящими для отдыха окажутся шесть месяцев, в каждом из которых предусмотрено по 22 рабочих дня.

В эту группу вошли март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. При выборе этих периодов разница между обычным заработком и выплатами с учетом отпуска будет сравнительно небольшой.

Выгодными специалисты также назвали июнь и октябрь. В каждом из этих месяцев запланирован 21 рабочий день. Поэтому сотрудники, которые не могут взять отпуск в наиболее благоприятные периоды, могут рассмотреть эти варианты.

Менее привлекательным для отдыха с финансовой точки зрения станет ноябрь. В последнем осеннем месяце предусмотрено 20 рабочих дней, из-за чего стоимость одного отработанного дня окажется выше, чем в месяцах с более продолжительным рабочим периодом.

Еще менее выгодными эксперты считают февраль и май. В каждом из них будет по 19 рабочих дней. Сотрудникам с фиксированной заработной платой в эти месяцы может оказаться предпочтительнее продолжать работать и получать полный оклад.

Самым неудачным временем для оплачиваемого отпуска специалисты назвали январь. В начале 2027 года россиян, трудящихся по пятидневному графику, ожидают только 15 рабочих дней, тогда как на выходные и государственные праздники придется 16 дней.

При таком соотношении один рабочий день имеет наиболее высокую стоимость. Поэтому отпуск в январе способен привести к более ощутимому уменьшению дохода по сравнению с другими месяцами года.

Эксперты объяснили, что размер фиксированного оклада за полностью отработанный месяц остается одинаковым независимо от количества рабочих дней. Однако фактическая стоимость одного рабочего дня меняется в зависимости от производственного календаря.

Например, если в одном месяце предусмотрено 15 рабочих дней, а в другом — 22, то при одинаковом окладе каждый отработанный день в первом случае будет стоить дороже.

При этом отпускные рассчитываются не исходя из стоимости рабочего дня в конкретном месяце, а на основании среднего заработка сотрудника за установленный расчетный период.

Именно поэтому при небольшом количестве рабочих дней разница между зарплатой за отработанное время и отпускными может оказаться особенно заметной.

В месяцах с большим числом рабочих дней эта разница, как правило, сокращается. По этой причине специалисты советуют учитывать производственный календарь при составлении графика отпусков, особенно если важно сохранить привычный уровень ежемесячных доходов.

Всего в 2027 году при стандартной пятидневной рабочей неделе предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.

Наибольшее количество рабочих дней — по 22 — приходится сразу на шесть месяцев. В июне и октябре их будет по 21, в ноябре — 20, в феврале и мае — по 19. Минимальное число рабочих дней ожидается в январе — всего 15.

При этом специалисты обращают внимание, что окончательная сумма выплат зависит не только от выбранного месяца, но и от конкретных дат отдыха.

На результат могут повлиять продолжительность отпуска, размер среднего заработка, количество рабочих дней до и после отдыха, а также попадание государственных праздников на отпускной период.

Поэтому перед окончательным выбором дат рекомендуется предварительно рассчитать ожидаемые отпускные и заработную плату за соответствующий месяц.

Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором отпускных на сайте SuperJob.

Таким образом, при планировании отдыха на 2027 год сотрудникам с фиксированным окладом наиболее выгодно рассматривать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Если же отпуск приходится на январь, февраль или май, следует заранее учитывать возможное уменьшение итоговых выплат.

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