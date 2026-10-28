Новости Татарстана

Невролог РКБ: инсульт все чаще поражает молодых татарстанцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Заведующий неврологическим отделением РКБ Татар...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РКБ Татарстана Артур Курбанов рассказал, что инсульт заметно помолодел. Самый молодой пациент в его практике перенес это состояние в 18 лет, а сейчас с подобным диагнозом в больницы попадают люди трудоспособного возраста — от 35 до 50 лет.

Врач отметил, что у молодых пациентов болезнь протекает тяжелее, несмотря на больший восстановительный потенциал. В острый период, первые дни и недели, риски особенно высоки, а летальность в стационарах значительная. Молодой инсульт часто нетипичен и может быть связан с другим основным заболеванием.

Спикер подчеркнул, что функциональный резерв головного мозга у молодых выше, что дает надежду на лучшее восстановление в дальнейшем. Однако именно начальный этап требует особого внимания врачей и интенсивной терапии.

Об этом Курбанов рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Верующим назвали 3 способа попросить прощения у умершего

Интересное в Казани

день назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

плесень влияние на здоровье человека

Не у нас

день назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Интересное в Казани

2 дня назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

3d нарощенные ресницы в Москве

Кулинария

день назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Кулинария

день назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

день назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки

Кулинария

день назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт
Экономика
10 минут назад

Мусорные операторы Татарстана жалуются на рост расходов и нехватку тарифов

Мусорные операторы Татарстана столкнулись с рос...

Не у нас

23 минуты назад

Биолог объяснила, какие витамины и минералы нельзя принимать вместе

Интересное в Казани

3 часа назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

Не у нас

33 минуты назад

Каждый пятый россиянин хочет стать директором своей компании

Не у нас

37 минут назад

В России 64% кадровиков отказались доверять ИИ подбор сотрудников
Беспилотники станут главной темой Kazan Digital...
Новости Казани
2 часа назад

Беспилотники станут главной темой Kazan Digital Week 2026

Не у нас

51 минуту назад

Работодатели в России стали чаще требовать конкретные навыки

Кулинария

час назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Интересно

2 часа назад

Трубы с пенополиуретановой изоляцией: устройство, преимущества и сферы применения
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров