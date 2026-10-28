Невролог РКБ: инсульт все чаще поражает молодых татарстанцев

Заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РКБ Татарстана Артур Курбанов рассказал, что инсульт заметно помолодел. Самый молодой пациент в его практике перенес это состояние в 18 лет, а сейчас с подобным диагнозом в больницы попадают люди трудоспособного возраста — от 35 до 50 лет.

Врач отметил, что у молодых пациентов болезнь протекает тяжелее, несмотря на больший восстановительный потенциал. В острый период, первые дни и недели, риски особенно высоки, а летальность в стационарах значительная. Молодой инсульт часто нетипичен и может быть связан с другим основным заболеванием.

Спикер подчеркнул, что функциональный резерв головного мозга у молодых выше, что дает надежду на лучшее восстановление в дальнейшем. Однако именно начальный этап требует особого внимания врачей и интенсивной терапии.

Об этом Курбанов рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».