Биотопливо из илового осадка: Казань произвела 36 тысяч тонн за пять лет

За пять лет работы цеха термомеханической обработки илового осадка в Казани из 144 тысяч тонн отходов произвели 36 тысяч тонн биотоплива. Продукт отправляют на завод «Мордовцемент», где он используется как топливо. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на Водоканал.

Сейчас у цеха завершают строительство специализированной бетонной площадки для хранения биотоплива перед отправкой потребителю. Здесь также будут держать обезвоженный осадок на случай ремонтных остановок оборудования. Площадку оснастят системой сбора поверхностных и ливневых вод, которые направят обратно на очистные сооружения. Предусмотрено раздельное хранение осадка и биотоплива, а также автоматизированный весовой контроль. Работы выполнены на 90%, благоустройство территории запланировано на весну 2027 года.

Цех термомеханической обработки построили в 2021 году, что позволило отказаться от использования иловых полей на берегу Волги. Ранее сообщалось, что рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани завершится в этом году. Это крупнейший объект накопленного экологического вреда в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища: за полвека на площади почти 100 гектаров накопилось более 4 миллионов кубометров осадка.

Сейчас осадок обезвоживают, обеззараживают и перерабатывают, после чего территорию рекультивируют. По завершении работ экологические условия для жителей Казани улучшатся, а в хозяйственный оборот вернут более 140 гектаров восстановленных земель на берегу Волги.