Вес самого маленького новорожденного в Москве составил 415 г

Врачи Москвы смогли выходить недоношенного мальчика, который появился на свет с весом всего 415 граммов. Ребенок родился на 28-й неделе беременности и провел в больнице пять месяцев. За это время его состояние удалось стабилизировать, а масса тела к моменту выписки увеличилась до 3,2 килограмма. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Мария Федченкова, мальчик стал самым маленьким пациентом в столице, жизнь которого удалось сохранить.

Беременность его матери с самого начала требовала особого внимания медиков. Уже после первого обследования женщину отнесли к группе высокого риска. В дальнейшем она неоднократно проходила лечение в стационаре и постоянно находилась под наблюдением специалистов.

Во время второго обследования врачи обнаружили патологию, потребовавшую дополнительного медицинского контроля. После обсуждения ситуации специалисты приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения.

По словам Федченковой, медики заранее объяснили семье возможные последствия преждевременных родов и рассказали, как будет проходить лечение ребенка. Поэтому к моменту его появления на свет родители уже представляли предстоящие этапы выхаживания.

Сразу после рождения мальчика поместили в специальный медицинский бокс — кувез. Для поддержания дыхания его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На протяжении первых трех месяцев специалисты обеспечивали работу жизненно важных систем организма малыша. Они контролировали его дыхание, питание и температуру тела, а также проводили необходимое лечение.

За это время ребенок перенес несколько тяжелых заболеваний. Врачи помогли ему справиться с пневмонией, инфекциями и бронхолегочной дисплазией.

За состоянием мальчика круглосуточно следили специалисты разных направлений. Помимо врачей-реаниматологов и неонатологов, в лечении участвовали невролог, офтальмолог, кардиолог и хирург.

При этом мать ребенка с первых дней оставалась рядом с сыном. Медицинские работники постепенно обучали ее уходу за недоношенным младенцем, включая кормление и необходимые гигиенические процедуры.

Когда состояние малыша позволяло ненадолго извлекать его из кувеза, врачи организовывали контакт с матерью по методу «кенгуру». Ребенка выкладывали ей на грудь, обеспечивая непосредственный контакт кожи.

Спустя три месяца после рождения мальчик смог дышать самостоятельно. После этого его перевели из реанимации в палату к матери.

Следующие два месяца ребенок продолжал получать медицинскую помощь и набирать вес под наблюдением специалистов.

Мария Федченкова пояснила, что перед выпиской врачи обязательно оценивают способность недоношенного младенца самостоятельно дышать, усваивать необходимое питание и стабильно прибавлять в весе. Также учитывается отсутствие противопоказаний со стороны профильных специалистов.

В конце лета 2025 года мальчика выписали домой. К этому моменту его масса тела достигла 3200 граммов — почти в восемь раз больше первоначального веса.

Таким образом, благодаря пяти месяцам интенсивного лечения и постоянного медицинского наблюдения столичным врачам удалось сохранить жизнь ребенку, родившемуся с экстремально низкой массой тела.

Может быть интересно: