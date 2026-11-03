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Главный тренер «Крыльев Советов» назвал причины поражения от «Зенита»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов объяснил, почему его команда потерпела крупное поражение от петербургского «Зенита» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. По словам специалиста, футболисты не выдержали давления соперника и испытывали серьезные трудности в первом тайме. Об этом сообщает «МК в Самаре».

Встреча состоялась 2 ноября 2026 года на стадионе «Самара Арена». Хозяева поля не смогли отличиться забитыми мячами и уступили гостям со счетом 0:3.

На послематчевой пресс-конференции Булатова попросили прокомментировать многочисленные ошибки его подопечных при обработке мяча и выполнении передач.

Наставник самарской команды отметил, что одной из главных причин неудачной игры стала активность петербургских футболистов. «Зенит» с первых минут оказывал давление на хозяев, мешая им организовывать атаки и контролировать мяч.

По оценке тренера, гости хорошо подготовились к противостоянию и действовали уверенно в единоборствах. Игрокам «Крыльев Советов» оказалось непросто справиться с таким сопротивлением, особенно до перерыва.

Булатов подчеркнул, что высокий уровень индивидуального мастерства футболистов петербургского клуба позволял им успешно бороться за мяч. Самарцы не сумели противопоставить сопернику достаточно эффективную игру.

Отдельно специалист остановился на необходимости сохранять концентрацию во встречах с сильными командами.

По его словам, в подобных матчах особенно важно использовать даже немногочисленные возможности для взятия ворот. Однако футболисты «Крыльев Советов» не смогли реализовать свои шансы.

После поражения тренерский штаб намерен сосредоточиться на подготовке к следующей игре. Булатов сообщил, что у команды есть шесть дней, чтобы провести необходимую работу и исправить выявленные недостатки.

Во время общения с журналистами наставник также прокомментировал желтую карточку, полученную за эмоциональное поведение у боковой линии поля.

Булатов признал, что отдельные решения арбитра вызвали у него недовольство. При этом он подчеркнул, что тренеры обязаны контролировать собственные эмоции и показывать правильный пример футболистам.

По мнению специалиста, даже спорные эпизоды судейства не должны мешать команде выполнять поставленные задачи.

Наставник объяснил, что игроки должны сосредоточиваться на собственных действиях, не позволяя внешним обстоятельствам влиять на их настрой.

Таким образом, основными причинами поражения от «Зенита» Булатов назвал неспособность выдержать давление соперника, недостаточно успешную борьбу за мяч и неиспользованные возможности в атаке.

Теперь «Крыльям Советов» предстоит проанализировать допущенные ошибки и подготовиться к очередному матчу чемпионата России.

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