Черёмушкин: Чай горячее 65 градусов повышает риск рака пищевода

Регулярное употребление слишком горячей пищи и напитков может увеличить вероятность развития рака пищевода. Особую опасность представляет температура выше 65 градусов, при которой слизистая оболочка подвергается постоянному термическому воздействию. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист объяснил, что привычка пить обжигающий чай или кофе способна привести к регулярным микроповреждениям тканей пищевода. Если слизистая не успевает полностью восстановиться, в ней могут развиваться воспалительные процессы.

При продолжительном воздействии высокой температуры клетки вынуждены постоянно обновляться. По словам врача, такие изменения создают условия, при которых вероятность возникновения злокачественных новообразований повышается.

Черёмушкин подчеркнул, что решающее значение имеет не разновидность напитка, а его температура. Поэтому горячему чаю, кофе и другим напиткам рекомендуется дать немного остыть перед употреблением.

Однако воздействие высокой температуры — далеко не единственный повседневный фактор, способный повышать онкологические риски.

Одной из наиболее опасных привычек специалист назвал курение. В табачном дыме присутствуют канцерогенные вещества, повреждающие клетки организма. Их воздействие связано с развитием опухолей легких, гортани, пищевода и других органов.

Еще одним существенным фактором риска является употребление алкоголя. По словам онколога, спиртные напитки оказывают неблагоприятное воздействие на ткани и связаны с повышенной вероятностью рака печени, пищевода, ротоглотки и молочной железы.

Отдельное внимание врач уделил питанию. Преобладание высококалорийных продуктов, избыток сахара и недостаточное количество овощей и цельнозерновых продуктов могут способствовать увеличению массы тела и нарушениям обмена веществ.

Дополнительную опасность представляет недостаток физической активности. Малоподвижный образ жизни повышает вероятность набора лишнего веса, который, в свою очередь, связан с развитием ряда хронических заболеваний.

Черёмушкин пояснил, что жировая ткань участвует в регуляции гормональных и обменных процессов. При ожирении в организме могут возникать инсулинорезистентность, хроническое воспаление и нарушения гормонального баланса.

Подобные изменения способны создавать условия для развития некоторых злокачественных опухолей, включая отдельные виды рака, связанные с гормональными нарушениями.

Также специалист предупредил об опасности чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без защиты и посещение соляриев увеличивают риск повреждения клеток кожи.

Последствиями такого воздействия могут стать меланома и другие разновидности рака кожи.

Для снижения риска онкологических заболеваний врач посоветовал отказаться от курения, ограничивать воздействие алкоголя, придерживаться сбалансированного питания и поддерживать нормальную массу тела.

Кроме того, Черёмушкин рекомендовал уделять физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю, пользоваться средствами защиты от солнца и регулярно проходить профилактические обследования.

Ранее исследователи, изучившие сведения почти о 980 тысячах жителей Великобритании, обнаружили связь между употреблением очень горячих напитков и повышенным риском плоскоклеточного рака пищевода.

Согласно приведенным результатам, среди любителей обжигающего чая и кофе вероятность этого заболевания была примерно втрое выше, чем среди людей, предпочитавших менее горячие напитки.

При этом специалисты подчеркнули, что обнаруженная статистическая зависимость сама по себе не доказывает, что заболевание у конкретного человека возникло именно из-за температуры напитков.

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