Татарстан вошел в число наиболее активных пользователей инвестиционного сервиса МТС

МТС проанализировала объем пополнений инвестиционного сервиса «МТС Накопления» в Татарстане и других российских регионах. По итогам 9 месяцев 2026 года, аналитики зафиксировали увеличение накоплений в сервисе в семь раз. На 115 тысячах счетов в «МТС Накоплениях» россияне хранят до 28 млрд рублей. Активнее всего накопления используют жители Москвы и крупных регионов, в том числе и Татарстана.

Наиболее активно сервисом пользуются жители Москвы, на которых приходится чуть более половины от общего объема пополнений в «МТС Накоплениях». Также в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (4%), Краснодарский край (3%), Башкортостан, Свердловская область (по 2%), Татарстан (1,5%), Новосибирская и Ростовская области (по 1,3%), Самарская и Нижегородская области (по 1,2%). Меньше других регионов пользователи инвестировали через сервис в Чечне, Ингушетии и Ненецком АО.