Новости Казани

Казанцы рассказали, на что планируют жить после выхода на пенсию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Опрос SuperJob показал, что 28% казанцев планир...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Почти треть опрошенных казанцев (28%) намерены продолжать работать или подрабатывать после выхода на пенсию, считая это основным источником дохода. Столько же респондентов рассчитывают на государственную пенсию. Таковы результаты опроса сервиса по поиску и подбору персонала SuperJob.

Личные накопления планируют использовать 16% участников, а средства негосударственных пенсионных фондов — лишь 3%. Помощь детей в старости ожидает только 1% опрошенных, еще 5% выбрали другие варианты.

Выяснилось, что женщины чаще мужчин готовы продолжать трудовую деятельность после выхода на пенсию, тогда как мужчины больше полагаются на сбережения. Возраст также влияет на планы: среди респондентов младше 35 лет 27% рассчитывают на накопления, в возрастной группе 35–45 лет 31% планируют подрабатывать, а среди опрошенных старше 45 лет 30% называют основным источником государственную пенсию.

Образование тоже играет роль. Среди казанцев с высшим образованием 31% собираются работать, а 18% — использовать накопления. Выпускники колледжей и техникумов чаще других (30%) надеются на государственные выплаты.

Доход также влияет на ожидания: горожане с зарплатой до 100 тыс. рублей чаще рассчитывают на государственную пенсию (32%), чем более обеспеченные (24%). При этом 30% респондентов с доходом 100–150 тыс. рублей планируют работать после выхода на пенсию, а каждый пятый с доходом свыше 150 тыс. рублей — на личные накопления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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