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В Госдуме осудили идею Минстроя о введении новых платежей за ЖКХ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Предложение Минстроя России ввести дополнительные платежи за коммунальные услуги вызвало возражения в Государственной думе. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против увеличения финансовой нагрузки на граждан ради ремонта изношенных труб и котельных. По его мнению, модернизацию коммунального хозяйства необходимо оплачивать из федерального бюджета. Об этом сообщает Life.ru.

Парламентарий заявил, что введение новых надбавок к действующим тарифам приведет к дополнительным расходам российских семей. При этом, как подчеркнул Слуцкий, жители страны уже направляют значительную часть своих доходов на оплату коммунальных услуг.

Несмотря на регулярные платежи, граждане продолжают сталкиваться с проблемами в работе коммунальных систем. Среди наиболее распространенных трудностей депутат назвал аварии на инженерных сетях, перебои с отоплением и неудовлетворительное качество водоснабжения.

Руководитель ЛДПР считает неправильным возлагать расходы на обновление инфраструктуры на население. По его мнению, для решения накопившихся проблем необходимо использовать другой механизм финансирования.

В партии предложили разработать государственную программу модернизации коммунальных сетей, предусматривающую выделение средств непосредственно из федерального бюджета.

Кроме того, представители ЛДПР выступают за возвращение жилищно-коммунальной отрасли под государственный контроль. Еще одним предложением стало создание отдельного профильного ведомства, которое занималось бы вопросами ее функционирования.

Особое внимание Слуцкий уделил работе компаний, получивших коммунальные объекты в управление по концессионным соглашениям.

По словам депутата, некоторые операторы пользуются государственной поддержкой, однако не выполняют обязательства по ремонту и обновлению инженерной инфраструктуры.

В результате состояние сетей продолжает ухудшаться, а необходимость их восстановления сохраняется. Слуцкий считает, что последствия подобной работы не должны компенсироваться за счет дополнительных платежей граждан.

Поводом для заявления парламентария стала инициатива Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Ведомство рассматривает возможность введения специальных надбавок к тарифам на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Предполагается, что поступающие таким способом деньги будут направлять на капитальный ремонт и замену устаревших трубопроводов, восстановление тепловых сетей и модернизацию котельных.

В Минстрое объясняют необходимость дополнительного финансирования значительным износом коммунальной инфраструктуры. Во многих регионах действующих тарифных поступлений хватает преимущественно на поддержание оборудования в рабочем состоянии, тогда как для масштабного обновления требуются дополнительные средства.

Предлагаемые надбавки должны иметь целевое назначение. Это означает, что собранные деньги планируется использовать для конкретных проектов модернизации, а не для покрытия повседневных расходов коммунальных предприятий.

Новый механизм пока обсуждается. Минстрой разрабатывает предложения совместно с Федеральной антимонопольной службой, Министерством экономического развития и Министерством энергетики.

Представить подготовленные материалы на рассмотрение правительства планируется до декабря 2026 года.

Таким образом, окончательное решение о введении дополнительных коммунальных платежей еще не принято. Минстрой предлагает привлечь средства потребителей для обновления сетей, тогда как ЛДПР настаивает на финансировании этих работ за счет федерального бюджета.

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