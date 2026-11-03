Морозова: метаболический синдром ведет к сокращению жизни

Метаболический синдром может привести к сокращению продолжительности жизни на 10–20 лет. С таким предупреждением выступила врач-эндокринолог Галина Морозова в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Запись передачи опубликована на платформе «Смотрим».

Специалист объяснила, что метаболический синдром представляет собой совокупность нарушений обмена веществ, тесно связанных со снижением чувствительности клеток организма к инсулину.

По словам Морозовой, подобные изменения могут серьезно повлиять на состояние здоровья и стать причиной развития опасных хронических заболеваний.

Врач предупредила, что последствия метаболических нарушений способны отнять у человека от десяти до двадцати лет жизни. При этом речь идет о возможных рисках, а не о неизбежном сокращении продолжительности жизни каждого пациента.

Среди наиболее серьезных последствий эндокринолог выделила сахарный диабет. Кроме того, она обратила внимание на связь метаболического синдрома с повышенной вероятностью развития онкологических заболеваний.

Отдельно Морозова перечислила опасные состояния, которые могут возникать на фоне нарушений обмена веществ. В их числе оказались инфаркт миокарда и инсульт.

Также врач предупредила о рисках поражения печени, включая цирроз, и развития острого панкреатита.

Еще одним возможным последствием метаболического синдрома специалист назвала эректильную дисфункцию.

Таким образом, по словам эндокринолога, опасность этого состояния заключается не только в нарушении обменных процессов, но и в повышении вероятности сразу нескольких серьезных заболеваний, способных повлиять на продолжительность жизни.

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