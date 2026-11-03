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ВТБ: продажи кредитов наличным выросли на 61%

Служба новостей Автор статьи
Служба новостей
По оценке ВТБ, за январь-октябрь 2026 года росс...

Пресс-служба ВТБ

По оценке ВТБ, за январь-октябрь 2026 года российский рынок кредитов наличными вырос на 61% по сравнению с прошлым годом и приблизился к 4,5 трлн* рублей. В октябре объем продаж остался примерно на уровне предыдущих трех месяцев – более 500 млрд рублей. Сохранение ключевой ставки поддерживает текущие условия на кредитном рынке, при этом, по оценке ВТБ, к концу года ожидается «высокий сезон» со значительным потенциалом для роста кредитования.

В ВТБ за десять месяцев продажи кредитов наличными выросли почти вдвое и превысили 500 млрд рублей. Всего за этот период банк оформил свыше 1,1 млн потребительских кредитов. Рефинансирование остается одним из востребованных сегментов в структуре выдач. За 9 месяцев 2026 года банк предоставил более 20 млрд рублей на эти цели. При этом в третьем квартале объем кредитования вырос на 32% ко второму кварталу, обеспечив половину всего объема года.

По оценке ВТБ, до конца года рынок сохранит положительную динамику. По итогам 2026 года потребительское кредитование может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн рублей.

«Сохранение ценовых условий по кредитам наличными влияет на поведение заемщиков, которые подходят к выбору предложений взвешеннее. Это отражается на объемах выдач: после роста в начале года ежемесячные продажи кредитов наличными стабилизировались на уровне 500 млрд рублей. К концу года традиционно растет активность заемщиков: люди стремятся закрыть накопившиеся финансовые вопросы и подготовиться к дополнительным расходам, а часть клиентов пересматривает условия действующих обязательств – в том числе через рефинансирование. Дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от процентной политики регулятора и инфляционных ожиданий»,прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования

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