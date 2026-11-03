Новости Татарстана

Число миллиардеров в Татарстане достигло 43 человек

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане по итогам 2025 года число миллиард...

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По итогам 2025 года в Татарстане зафиксировали 43 налогоплательщика, чей доход превысил 1 миллиард рублей. Годом ранее таких жителей республики было 39, сообщил глава регионального управления ФНС Марат Сафиуллин на брифинге в кабинете министров.

Сафиуллин отметил, что количество миллиардеров в регионе стабильно растет из года в год, и все они платят налоги в установленные законом сроки. Также он добавил, что в республике насчитывается большое число миллионеров.

Ранее руководитель УФНС по Татарстану рассказывал, что среди местных миллиардеров преобладают индивидуальные предприниматели, торгующие продуктами питания и топливом, а также граждане, занимающиеся операциями с ценными бумагами.

В апреле этого года Сафиуллин также сообщал, что почти 95 тысяч жителей республики заработали более 2,4 миллиона рублей за прошлый год и платят повышенный налог. Основная часть — 76,9 тысячи человек — задекларировала доходы от 2,4 до 5 миллионов рублей, применяя ставку 15%.

Напомним, с начала 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: вместо двух ставок (13% и 15%) теперь применяются пять.

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